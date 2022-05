Veja programação do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia

No meio da galera ou do sofá de casa, hoje é dia de curtir mais uma série de apresentações no Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia, que celebra 20 anos nesta edição. O evento, que começou nesta sexta (2) e segue até o domingo (22), acontece de forma híbrida, das 17h às 21h, direto da Fábrica Cultural – Mercado IAÔ, no final de linha da Ribeira.

Para a turma que não abre mão de prestigiar o som ao vivo e a cores, basta chegar junto, porque as apresentações são totalmente gratuitas - e não esqueçam: é obrigatório apresentar a carteira de vacinação contra a covid-19 na entrada. O uso de máscaras, como é em local aberto, não é obrigatório. Para o time do sofá, basta acompanhar a transmissão online pelo canal Festival de Rua no Youtube.

O evento, apresentado pelo ator Maurício Oliveira e pela atriz Mariana Freire, reúne artistas de cinco países: Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Uruguai. Entre os brasileiros, além dos baianos, há artistas desde o Mato Grosso do Sul até São Paulo, que farão apresentações de música, circo, dança e artes plásticas.

Neste sábado, se apresentam as seguintes atrações:

Iannnot

Tetê Espindola e Craviola

Cangaço

Barlavento

Thiago Trad & Bahia Experimental

Raíssa Araújo

Sebastian Godoy

Painé Santamaria – A Louca das Frutas

Cia Tu Mateixa Marionetes

Espuma Bruma - Celeste Zalloechevarría

Modelo Di Bahia

Vanda Cortez

Mago Mustafá

Conheça os artistas que fazem o Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia em 2022

Alex Ayala – Circo – Chile

Alexis Ayala é um artista circense chileno que irá apresentar três performances de acrobacias aéreas, de dança no ar, utilizando o trapézio, faixas e tecido. O artista cria diferentes atmosferas de tensão, leveza e fluidez através de movimentos acrobáticos e um corpo poético que transita entre os aparelhos circenses.

Tecido: https://www.youtube.com/watch?v=hJpHA80Jgfc&ab_channel=AlexisCarrasco

https://youtu.be/W3VybAg1GV0

Bahia Experimental - Música - Brasil/BA

O Bahia Experimental surgiu em 2015, fruto da inquietação do músico, produtor, e pesquisador Thiago Trad, em promover, na cidade de Salvador, o intercâmbio cultural entre artistas de diferentes estilos, e gerações, em um contexto de experimentalismo. Acabou por se tornar um coletivo, que já se apresentou em diversos locais e eventos em Salvador e também em países do exterior. Artistas: Thiago Trad, Carlos Pereira dos Santos e Gleison Coelho

https://www.youtube.com/watch?v=rOSgxJYKTik

https://www.youtube.com/watch?v=UVNyBmPQYsA

Barlavento - Música - Brasil/BA

O único grupo a ter participado de todas as edições do Festival desde 2002, a banda liderada por Davizinho de Mutá e Hamilton Reis apresenta o mais autêntico Samba de Roda do Recôncavo baiano. Com cinco CDs lançados e tendo feito cinco excursões pela Europa, o grupo também compõe músicas autorais. As apresentações são cheias de alegria e simpatia, e consegue envolver o público de todas as idades. Onde o Grupo Barlavento vai, a festa é garantida! Artistas: Davizinho de Mutá, Antonio Jorge Dias da Silva, Hamiltom Reis Henrique e Henrique

https://youtu.be/WS-UXoh3zF8

Cangaço: Cordel Umbilical – Música - Brasil/BA/ Vitória da Conquista

Cangaço apresentará no seu show “Cordel Umbilical” uma verdadeira mesclagem da cultura nordestina, reunindo no mesmo espetáculo o baião de Luiz Gonzaga, ao boombap (rap pesado), chegando ao trap atual. No show o artista também vai recitar a poesia Cordel Umbilical, título do seu último álbum lançado recentemente, e textos da literatura de cordel. Artistas: Dernevaldo do Carmo e Rebeca Dias



Show Cangaço: Cordel Umbilical

https://www.youtube.com/watch?v=iEhRskztsXI

Cia Tu Mateixa – Teatro de Marionetes – Show Gabinete de Curiosidades - Argentina / Brasil-SP

“Gabinete de Curiosidades” é o espetáculo de marionetes de fios da Cia Tu Mateixa que tem como temática o tempo, com uma história que se passa dentro de um relógio. Diversas personagens vivem o exato instante em que as engrenagens param e a partir disso, coisas muito curiosas passam a acontecer. Com direção de Carla Candiotto, o espetáculo convida o público a transitar de formas mirabolantes pela passagem do tempo e, com marionetes construídas à mão pelas artistas, instiga a curiosidade pelo que é feito engenhosamente de forma artesanal. Artistas: Júlia Tosin Barnabé e Rocío Griselda Paredes.

Show Gabinete de Curiosidades

https://youtu.be/QUzYOQ8YVvM

Circo Peligro - espetáculo Um Palhaço Raro – Palhaçaria – Colômbia

Um Palhaço Raro, é um espetáculo de rua com linguagem circense, focado na comicidade e na palhaçaria, com números diversos como malabares, com bexigas, manipulação de chapéu e bola de cristal, monociclo girafa e pirofagia. Fazendo tudo isso, o palhaço Milo Peligro arrisca a própria vida no picadeiro com um único objetivo, roubar o fôlego do público e garantir uma experiência inesquecível recheada de risadas, gritos e muita emoção. Artista: Camilo Cardona

Espetáculo: Um Palhaço Raro, de Circo Peligro

https://drive.google.com/drive/folders/10qOBvuP2qXx1yF9cTXEntTREjuNJ-BVe?usp=sharing

Claudia Cunha - Música - Brasil/BA

Premiada interprete nascida no Pará, mas que já mora na Bahia há 25 anos, Claudia Cunha fará um pocket show especial, para celebrar os 20 anos do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia e homenagear Gilberto Gil. Será acompanhada pelo cantor, compositor, instrumentista e diretor musical Luciano Salvador Bahia. Artista: Claudia Cunha.

Emerson Ataíde – Dança -Brasil/BA

Emerson Ataíde é dançarino, ator e cantante. Ao longo da sua carreira tem participado em inúmeros espetáculos na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, assim como também no exterior. Dançou junto a artistas como Daniela Mercury, Margareth Menezes, Larissa Luz, Carlinhos Brown e Cortejo Afro. Como coreógrafo tem participado em diversos projetos, destacando-se o seu projeto autoral, uma aula show, disponível no Youtube. Nascido e criado na Ribeira e no Bomfim, bairros tradicionais de Salvador, leva o samba de roda como régua e compasso na sua caminhada artística. Artista: Emerson Ataíde.

Espuma Bruma - Circo - Argentina

Em “Rodando” Espuma Bruma viaja pelo mundo com sua corda bamba. Leva junto bolhas de sabão gigantes, uma bola de cristal e a manipulação de objetos. Coloca numa mesma cena poesia, tango e o humor de uma palhaça que encontra a ponte no desequilíbrio para brincar com todo tipo de público. “Rodando” tem a magia de uma mulher que, da América Latina, viaja sozinha ao redor do mundo usando a poesia de sua corda bamba como uma ferramenta para emocionar. Artista: Celeste Zalloechevarría.

Espuma Bruma - Temporada 2021

França- https://youtu.be/Pqn7zEoszTI

Argentina - https://youtu.be/VJfZFMm7JNc

Asia - https://youtu.be/LI4ukSk0kV0

América Latina - https://youtu.be/u2_KMBZG2zY

Flor de Imbuia - Música - Brasil/BA

Formada por mulheres e pioneira na inserção da rabeca na cena de forró soteropolitana, desde 2018, a Flor de Imbuia é uma banda influenciada pelas raízes da música popular tradicional e pela riqueza instrumental, rítmica e poética nordestina, que se conecta à ancestralidade de nossa cultura para interpretar e criar uma sonoridade contemporânea. No seu repertório estão composições de mestras e mestres da cultura popular e músicas de autoria do grupo - a exemplo do álbum "Cantos de Pisar o Chão", lançado em 2021, disponível em todas as plataformas digitais. Artistas: Diana Ramos, Letícia Corrêa, Luiza de Araújo, Tânia Nonato e Thalita Vieira.

https://www.youtube.com/c/FlordeImbuia/videos

Iannnot – Artes Plásticas - Chile

Ian Vásquez é um artista visual nascido no Chile que trabalha com ilustração digital e design, mas que também coloca suas cores nas ruas por onde passa, realizando murais. Sua inspiração vem principalmente de um tipo de expressão conhecida como “Arte Visionaria”, que tem uma forte conexão com a natureza e com o surreal, fruto do gosto do artista pela cultura psicodélica, a estética e o estudo do misticismo e espiritualidade. Artista: Ian Vásquez.

Juliana Ribeiro - Música - Brasil/BA

Juliana é uma artista baiana de projeção nacional e com shows internacionais. Dona de uma aplaudida performance de palco e admirada pela bela voz e timbre marcante, Juliana também surpreende quando faz da música um veículo de divulgação da pesquisa como historiadora e mestre em Cultura e Sociedade, que desnuda as origens do samba. No Festival de Rua ela se apresenta ao lado de Luciano Salvador Bahia, num pocket-show especialmente montado para o evento e em homenagem a Gilberto Gil. Artista: Juliana Ribeiro.

Luciano Salvador Bahia - Música - Brasil/BA

Atendendo ao convite da curadoria do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia, o músico e compositor Luciano Salvador Bahia preparou um show muito especial. Convidou três das melhores cantoras de Salvador para fazerem junto com ele um tributo a esse grande nome da música brasileira, o mestre Gilberto Gil. As cantoras aceitaram o convite com entusiasmo e assim o grupo ficou formado com a chegada de Cláudia Cunha, Juliana Ribeiro e Wil Carvalho. Artista : Luciano Salvador Bahia.

Mago Mustafá – Circo - Brasil/BA

Maurício Oliveira, O Grande Mago Mustafá, volta ao Festival casa onde cresceu. Cheio de si, cativante e sensual, apesar da sua roupa apertada... Com música, dança e bom humor vamos embarcar no mundo mágico da magia. Com vocês o único, internacional e inigualável Mustafá! Artista: Maurício Oliveira.

Modelo Di Bahia - Música e Dança - Brasil/BA - Uruguai

Modelo Di Bahia é um show/performance que mistura musica e dança, seguindo um repertorio musical variado e com coreografias inspiradas nas danças afro-brasileiras. O espetáculo é dirigido e coreografado pelo artista baiano Emerson Ataíde em cocriação com os artistas Marcos de Araújo (Brasília), Faustina Pineyrua (Uruguay) e Jeffy Rodriguez (São Paulo). O show emerge do desejo de expressar o encanto e a beleza que habitam na Bahia: a alegria, a dança, a arte e o contagiante jeito baiano de viver. Artista: Emerson Ataíde

Painé Santamaria - Show A Louca da Frutas - Circo - Argentina

A Louca das Frutas é uma apresentação de circo situada no ambiente de feira, aonde os produtos da tenda se transformam nos elementos circenses para realizar os números clássicos como foca, equilíbrio, malabares e lançamento de facas. A personagem apresenta, com seu particular estilo e sua fala rápida a cultura das feiras, o sabor da música latina e a proposta de enxergar o circo contemporâneo como algo nosso, local, que nos representa. Artista: Florencia Painé Santamaria.

Show: A Louca da Frutas

https://youtu.be/PAEmqWU2V-s

https://youtu.be/0K4j-zfxuGQ

Raíssa Araújo – Show Raissarau - Música - Brasil/BA

O Raissarau é um projeto iniciado em 2016 com Rodrigo Chetto, com o objetivo de reunir a arte e seus intérpretes em um precioso encontro musical, sempre uma nova alma, uma nova expressão, uma nova cara. Artista: Raíssa Araújo

Show Raissa Araújo - Raissarau

https://youtu.be/vZXJFS4o9GU

Rebeca Tárique - Música - Brasil/BA

A artista Rebeca Tárique apresentará seu show Obinrin em format pocket e Duo (voz e violão). O “Obinrin – Sagrado Feminino” é um projeto musical idealizado por Rebeca Tárique em 2011, que visa valorizar o legado dos afrodescendentes protagonizando o legado da mulher negra no Brasil através de sua musicalidade. Artistas: Rebeca Tárique e Cecília Sumaia.

Show Rebeca Tárique

https://www.youtube.com/watch?v=285ShlbKfac

Sebastian Godoy – show Yo-Yo - Circo - Argentina

"O show começa em 5 minutos". Com esta frase que se repete ao longo do show, começa "Yo-Yo", onde um personagem excêntrico e sua mala tentarão impedir que a atenção dos espectadores caia, causando problemas a cada três passos, para que o público nunca esqueça a experiência de sentir a criança dentro de si, brincando apenas pelo prazer de brincar. Artista: Sebastian Godoy

Performance Sebastian Godoy

https://www.instagram.com/p/B9kSy66AbtE/

Tetê Espindola - Craviolando - Música - Brasil/Mato Grosso do Sul/SP

Nessa aula-show, Tetê com sua experiência vocal, sua craviola e sons de passarinhos, toca algumas canções inspiradas em temas de paisagens (Pantanal, brejos, bambuzal, beira de rio, mata fechada, cerrado...) além de clássicos de raiz, onde o público participa criando a sonoridade de cada ambiente. Uma vivência lúdica e educativa com as emissões do canto dos pássaros brasileiros. Uma proposta de destacar a importância da relação que há entre nossas riquezas naturais e nossa musicalidade. Artista: Tetê Espindola

Vanda Cortez - Borbulhando - Circo - Brasil/BA

Em um formato show de bolhas gigantes e circo, a artista explora a técnica manipulação das bolhas de sabão. Os números são uma imersão ao mundo mágico das bolhas de sabão e têm como poder magnético levar as pessoas a um estado de poesia, encanto e pura fascinação. A atmosfera lúdica fica por conta da palhaça Serafina, que entra em cena e se auto apresenta ao público, levando-o a explorar diferentes caminhos e formas de criar bolhas de sabão com variados objetos e cria um jogo de inúmeras possibilidades de se fazer bolhas. À medida em que o show avança ela aumenta os níveis de dificuldades com as bolhas gigantes até que chegue ao ápice das super bolhas. Artista: Vanda Menezes Cortez

https://youtu.be/soTv-Rc-v-8

https://youtu.be/4vIPBEr7sBQ

https://youtu.be/-KmORM8mRgY

https://youtu.be/GVQmUozcuGQ

https://www.youtube.com/watch?v=4YTDD-Mg0ac

https://youtu.be/1vTcjdMTij8

Wil Carvalho - Música - Brasil/BA

Consagrada cantora baiana, Wil Carvalho também homenageia o Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia e Gilberto Gil, ao lado do músico e compositor Luciano Salvador Bahia. Artista: Wil Carvalho.

O EVENTO

Dias 20, 21 e 22 de maio, das 17h às 21h

Formato híbrido, transmissão ao vivo pelo Youtube e presencialmente no Mercado IAÔ, na Ribeira



Edição 2022

Coidealizador e Consultor Artístico: Bernard M. Snyder

Coidealizadora, Diretora Geral e Curadoria: Selma Santos

Diretora Artística e Curadoria: Pauline Zoe

Programação :

Dia 21 de maio

Iannnot

Tetê Espindola e Craviola

Cangaço

Barlavento

Thiago Trad & Bahia Experimental

Raíssa Araújo

Sebastian Godoy

Painé Santamaria – A Louca das Frutas

Cia Tu Mateixa Marionetes

Espuma Bruma - Celeste Zalloechevarría

Modelo Di Bahia

Vanda Cortez

Mago Mustafá

Dia 22 de maio

Iannnot

Thiago Trad & Bahia Experimental

Flor de Imbuia

Luciano Salvador Bahia

Wil Carvalho com Luciano Salvador Bahia

Claudia Cunha com Luciano Salvador Bahia

Juliana Ribeiro com Luciano Salvador Bahia

Painé Santamaria

Alex Ayala

Cia Tu Mateixa Marionetes

Espuma Bruma - Celeste Zalloechevarría

Modeli Di Bahia

Mago Mustafá

Circo Peligro

Emerson Ataíde

