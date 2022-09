Veja quais jogadores ainda brigam por vaga na Seleção para a Copa do Mundo

Após a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia, os debates sobre os possíveis nomes que faltam para completar a lista de 26 jogadores que irão à Copa do Mundo do Catar se tornaram ainda mais intensos. Na última lista antes do anúncio oficial, o técnico Tite apresentou três novos, que são os zagueiros Bremer e Ibáñez, que atuam na Juventus e Roma, respectivamente, e o atacante Pedro, do Flamengo.

O treinador tem boa parte do elenco já fechado para o Mundial, mas ainda restam dúvidas de quais setores podem ser preenchidos pelas três vagas extras neste ano (já que até a Copa de 2018 eram 23 atletas convocados). O CORREIO apresenta o atual cenário do elenco e expõe quem ainda está na briga por uma vaga. Será que a disputa é maior no ataque ou na defesa?

Isso só será descoberto após a lista final, mas a defesa é o setor onde as disputas estão mais em aberto. Isso porque a Seleção encara um problema de falta de peças em alto nível para as laterais e uma baixa rotatividade de jogadores na zaga, o que deu pouca minutagem para alguns atletas mostrarem serviço a Tite ao longo do ciclo da Copa. É o caso de Bremer e Ibañez, que ganharam suas primeiras chances agora e correm por fora na briga pela quarta vaga no setor.

Éder Militão, do Real Madrid, apesar de ser considerado reserva, já tem seu passaporte carimbado para o Catar junto com Marquinhos e Thiago Silva. A dupla de zaga, aliás, foi titular em quase todas as partidas e os atletas não viram seus postos serem ameaçados em qualquer momento da preparação. O nome que, de fato, briga pela amarelinha com os dois novatos é Gabriel Magalhães, do Arsenal.

O zagueiro mostrou seu valor durante a Olimpíada de Tóquio no ano passado e desde então foi mais constante nas listas do treinador. Por isso, deve ser o nome que completa o quarteto da zaga - considerando que Tite não usará umas das três vagas extras para um quinto zagueiro, já que não deu indícios dessa movimentação até então.

Nas laterais há vagas abertas dos dois lados. Começando pela direita, onde há, pelo menos, um lateral definido. Danilo passou o ciclo da Copa do Mundo como um dos mais utilizados por Tite e tem uma vaga certa. Daniel Alves, hoje no Pumas, do México, teoricamente é o favorito para a outra. Emerson Royal, do Tottenham, chegou a ser testado, mas não se sustentou na Seleção. Até o polivalente Gabriel Menino, do Palmeiras, que atua como lateral direito e meia, foi convocado e experimentado.

Com isso, fica a dúvida se Tite usará a polivalência de outros jogadores e não chamará um segundo lateral direito, como fez nesta última convocação, ou se voltará a dar uma chance a um atleta original da posição.

Do lado esquerdo até existem atletas atuando em bons campeonatos europeus, mas faltou mostrar nas convocações. Cortado por lesão muscular, Alex Sandro não fará parte desses últimos testes antes da Copa do Mundo, mas o lateral esquerdo da Juventus tem lugar encaminhado para ir ao Catar mesmo sem viver sua melhor temporada na Itália.

O outro lateral canhoto tinha tudo para ser Guilherme Arana, mas o jogador do Atlético Mineiro sofreu uma grave lesão de ligamento no joelho e só voltará a jogar no ano que vem. Alex Telles (convocado para esses amistosos) e Renan Lodi (que foi chamado quando Alex Sandro foi cortado) seguem na disputa. Por ter características mais equilibradas em campo, Alex Telles leva uma pequena vantagem.

Dor de cabeça boa

Do meio-campo em diante é certo que o Brasil estará muito bem servido de vários talentos. Com 26 jogadores possíveis para irem à Copa do Mundo, a expectativa é saber quais setores receberão uma vaga a mais e, pelo que o próprio Tite indicou, os meias e atacantes vão usufruir dessa mudança. O treinador afirmou em recente entrevista ao Estadão que dois dos três convocados extras serão ofensivos.

Para seguir a ordem da escalação, os volantes já confirmados são Casemiro, Fabinho e Fred. Esse último com liberdade para aparecer mais no campo de ataque. Bruno Guimarães, que atua na Inglaterra pelo Newcastle, também deve entrar na lista final. Ele foi convocado por Tite ao lado dos outros volantes e pode fechar o quarteto que vai para o Catar.

Lucas Paquetá e Philippe Coutinho aparecem como opções mais avançadas e, entre eles, apenas Coutinho vê uma sombra. Durante a entrevista coletiva da última convocação, Tite afirmou que o jogador ex-Barcelona e Liverpool, hoje no Aston Villa, tem a concorrência de Everton Ribeiro, do Flamengo, para assumir o papel de meia mais avançado. Everton voltou a ganhar chances com o treinador e sonha, quem sabe, com uma vaga na Copa do Mundo.

No ataque, o nome de Pedro é o que mais pode causar impacto na convocação de Tite. Com pouco espaço no Flamengo entre 2020 e 2021, o centroavante não ganhou oportunidades na seleção brasileira e até hoje acumula apenas um único jogo com a amarelinha (22 minutos em campo na vitória diante da Venezuela, pelas Eliminatórias, em 2021).

Até na Olimpíada de Tóquio, quando se imaginou que o jogador poderia mostrar o seu valor servindo a seleção, Pedro foi barrado pelo próprio Flamengo e não pôde ser convocado. Só agora, após a chegada do técnico Dorival Júnior ao clube carioca, o atacante voltou a ser titular e está em ótima fase dentro de campo - é o artilheiro da Copa Libertadores.

A briga pela posição central no ataque, se Tite mantiver o mesmo desenho do time, é com ninguém mais, ninguém menos, que Neymar. Ou seja, Pedro não vai assumir essa posição. Mas ao que tudo indica a chegada dele ao elenco serve justamente para mudar o panorama dos jogos quando for necessário, podendo deslocar Neymar para outro espaço do campo e colocar um centroavante nato para atuar.

As características de Pedro podem tirar a vaga de Matheus Cunha, que atua na mesma posição, e até de Gabriel Martinelli, que tem chances de ir pelo critério das 26 vagas, mas vê outros pontas à sua frente. Antony, Raphinha, Vinícius Jr., Richarlison e Rodrygo estão mais encaminhados, assim como Gabriel Jesus, que sempre teve a confiança de Tite e voltou a ter um ótimo futebol quando se transferiu para o Arsenal nesta janela de transferências. Jesus joga de centroavante e de ponta.

Por isso, dá para dizer que existem ainda cinco a seis vagas em aberto na Seleção e dificilmente haverá surpresas com nomes que não apareceram no ciclo da Copa do Mundo na convocação final. As brigas por posição se concentram no ataque, mas a situação se torna menos complexa visto que todos os nomes vivem, por enquanto, bons momentos em seus clubes e têm ambição de chegar a uma Copa do Mundo com o Brasil.