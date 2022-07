Veja quais são os confrontos das quartas na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na manhã desta terça-feira (19) o sorteio das quartas-de-final da Copa do Brasil 2022. Com a dupla Ba-Vi eliminada da competição, o Fortaleza é a única equipe representando a região Nordeste nesta fase do campeonato. A classificação do tricolor cearense foi justamente contra seu rival, Ceará, nas oitavas-de-final.

O Fortaleza irá enfrentar o Fluminense nas quartas, jogando a primeira partida no Castelão. Já o Atlético Goianiense, outro time que eliminou um rival, o Goiás, encara o Corinthians e também joga a partida de ida em casa.

As partidas de ida acontecerão nos dias 27 e 28 de julho, enquanto as de volta serão entre 17 e 18 de agosto. Já as semifinais serão 24 de agosto e a grande final 14 de setembro.

O sorteio colocou também colocou os semifinalistas de 2021, Flamengo e Athletico Paranaense, frente a frente nesta quartas-de-final. O Athletico, que eliminou o Bahia nas oitavas, visita o Fla na partida de ida e decidirá a vaga na Arena da Baixada. No último ano, os paranaenses se deram melhor a passaram pelos cariocas.

O último confronto das quartas será entre São Paulo, que eliminou o Palmeiras, e o América-MG, que passou pelo Botafogo. O América decide em casa no jogo da volta.

Neste ano, a premiação para quem avançar até às semifinais é de mais R$ 8 milhões. O campeão fatura R$ 60 milhões, enquanto o vice-campeão soma mais R$ 25 milhões.

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil 2022 (times à direita decidem as quartas em casa):

Fortaleza x Fluminense

Atlético-GO X Corinthians

São Paulo x América-MG

Flamengo x Athletico-PR