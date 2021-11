Veja quando você poderá tomar a terceira dose da vacina em Salvador

Salvador começou na última semana a aplicar a terceira dose da vacina contra covid-19 para pessoas acima de 18 anos. O intervalo recomendado no momento é de cinco meses entre a segunda dose e a de reforço.

Podem se vacinar hoje com a dose de reforço pacientes imunossuprimidos com nome na lista que tomaram a segunda dose até 14 de outubro deste ano e pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 21 de junho.

A vacinação da terceira dose está disponível também através de agendamento. É preciso ter 18 anos ou mais, não ter tomado as doses em Salvador (uma ou ambas) e ter 150 dias ou mais da segunda dose. Também está disponível para quem recebeu a 1ª e 2ª dose através de pesquisas sobre a vacina.

A expectativa é que o calendário vá se expandindo e o site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já mostra a previsão de quando você deve tomar a terceira dose, baseada na data em que tomou a segunda dose. Clique aqui para conferir.