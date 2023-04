Veja quanto o Bahia já arrecadou em premiações na Copa do Brasil 

A goleada por 4x0 sobre o Volta Redonda, nesta quinta-feira (27), na Fonte Nova, rendeu mais do que a classificação às oitavas de final para o Bahia. Com a passagem de fase, o tricolor ganhou um reforço nos cofres.

O clube baiano receberá R$ 3,3 milhões pela vaga nas oitavas de final. A cota é paga como premiação pela CBF para todos os clubes que estão nesta fase do torneio.

Como iniciou a Copa do Brasil na primeira fase, o tricolor vem acumulando premiações no torneio. No total, o Esquadrão já embolsou R$ 8,5 milhões. Além dos R$ 3,3 milhões das oitavas, o clube recebeu R$ 1,4 milhão pela participação na primeira fase, quando enfrentou o Jacuipense, mais R$ 1,7 milhão na segunda fase, diante do Camboriú, e R$ 2,1 milhões na terceira fase.

O adversário do tricolor nas oitavas de final será conhecido em sorteio que será realizado na sede da CBF, no dia 2 de maio, às 13h. Se avançar às quartas de final, o Esquadrão receberá uma cota de R$ 4,3 milhões.