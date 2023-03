Veja quanto o Bahia receberá pela classificação na Copa do Brasil

Classificado para mais uma fase da Copa do Brasil, o Bahia terá um reforço nos cofres. O triunfo sobre o Camboriú, na noite desta quarta-feira (8), renderá R$ 2,1 milhões como premiação ao tricolor. O valor faz parte da cota de participação na terceira fase do torneio.

Até aqui o clube baiano já arrecadou R$ 5,2 milhões na competição nacional. O tricolor recebeu R$ 1,4 milhão pela participação na primeira fase e levou mais R$ 1,7 milhão após eliminar o Jacuipense.

Pelo regulamento da Copa do Brasil, a premiação aumenta a cada fase que os clubes avançam. Se chegar nas oitavas de final, o Esquadrão embolsará mais R$ 3,3 milhões. Para se ter ideia do volume financeiro, o time da Série A que for campeão iniciando a disputa na primeira fase colocará no bolso o total de R$ 91,8 milhões.

O adversário do Bahia na terceira fase da Copa do Brasil será definido em sorteio. A partir desse momento, entram no torneio os clubes que disputam a Libertadores, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B, além do São Paulo, que pulou as duas primeiras fases pelo critério de classificação no Campeonato Brasileiro do ano passado.