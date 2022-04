Veja quanto o Brasil pode ganhar se for campeão da Copa do Mundo

Alejandro Domínguez foi reeleito nesta sexta-feira (1º), em Doha, no Catar, para seu terceiro mandato na presidência da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O 75º congresso da entidade foi realizado pouco antes do sorteio da Copa do Mundo. O paraguaio foi eleito por unanimidade para o período entre 2023 e 2027. O dirigente festejou prometendo um belo prêmio para a seleção Sul-Americana que conquistar o Mundial no fim do ano: US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 47,3 milhões).



Brasil, Argentina, Uruguai e Equador são as seleções sul-Americanas na Copa do Catar. O Peru pode ser o quinto representante caso passe pela repescagem. O "bicho" é 20% do que a Fifa pagará ao campeão do mundo. Logo, caso o Brasil ou outra equipe do continente seja campeã do Mundo, embolsará 60 milhões de dólares (cerca de R$ 233 milhões).



Domínguez está no comando da Conmebol desde 2016. Assumiu a entidade com enorme dívida e abalada sob acusações de propina na Fifa. Conseguiu melhorar a imagem da entidade e festeja ser aclamado pelas 10 federações que compõem a Conmebol.



"Fizemos uma mudança importante no futebol sul-americano, conseguimos mudar a história e nos tornar uma confederação muito melhor do que antes, mas ainda temos um longo caminho a percorrer", enfatizou Domínguez, durante o congresso, que contou com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino, poucas horas antes do sorteio da Copa do Catar. 2022 na cidade de Doha



"Acredito que enquanto continuarmos sendo a confederação mais transparente do mundo, poderemos seguir com confiança essa política de desenvolver o futebol sul-americano", seguiu. "Como já dissemos mais de uma vez: a casa está em ordem. Há gestão profissional, transparência administrativa e solidez institucional. Agora é a hora de sair e conquistar o mundo, para alcançar as maiores glórias esportivas, em nível de clubes e internacional, com as seleções", disse Alejandro Domínguez.