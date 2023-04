Veja quem o Bahia pode enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil

Depois de eliminar o Volta Redonda, com direito a goleada por 4x0 na Arena Fonte Nova, o Bahia aguarda para saber quem enfrentará nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio dos confrontos acontecerá na próxima terça-feira (2), às 13h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao todo, 16 times seguem vivos na briga pela taça.

Para a próxima fase, não há restrição de confrontos, e todas as equipes estarão no mesmo pote. Isso significa que o Bahia poderá pegar qualquer um dos demais classificados (veja a lista abaixo).

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil vão acontecer nos dias 16, 17 ou 18 de maio (ida) e 30 de maio, 31 de maio ou 1º de junho (volta). Além da vaga nas quartas, quem passar garante uma premiação de R$ 4,3 milhões.

Veja quanto o Bahia já arrecadou em premiações na Copa do Brasil

Confira os classificados: