Veja quem o Brasil pode pegar nas oitavas da Copa do Mundo

O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A Seleção confirmou vaga no mata-mata, com uma rodada de antecedência, com a vitória sobre a Suíça, nesta segunda-feira (28), e o empate entre Camarões e Sérvia. Agora, falta assegurar a liderança do Grupo G, no último jogo da primeira fase, contra os camaroneses.

Como já havia ganhado dos sérvios, na estreia, o Brasil se isolou no topo da chave, com seis pontos conquistados. Se a Seleção conseguir ficar na posição, vai encarar nas oitavas o segundo colocado do Grupo H.

Neste momento, o adversário seria a seleção de Gana, que tem três pontos. Portugal e Uruguai se enfrentam ainda esta segunda-feira (28), às 16h, o que pode mudar posições no grupo.

Caso o Brasil avance na segunda colocação, vai enfrentar o líder do Grupo H. Por enquanto, os portugueses ocupam o lugar, após ganharem na estreia. Mas, de novo, as posições podem mudar de acordo com o duelo contra os uruguaios.

A Seleção não é eliminada das oitavas de final de uma Copa há 32 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 1990, quando a equipe canarinha perdeu para a Argentina por 1x0, gol de Cannigia.

Só Brasil e França venceram os dois primeiros jogos nesta Copa. O último compromisso na fase de grupos do Mundial será na próxima sexta-feira (2), contra Camarões. A bola vai rolar no estádio Lusail a partir das 16h.