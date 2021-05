Veja quem pode tomar a segunda dose da Coronavac em Salvador neste domingo (2)

A aplicação da segunda dose da Coronavac neste domingo (2) seguirá de maneira escalonada em Salvador, por conta da baixa quantidade de doses do imunizante na capital baiana.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que só poderão receber a Coronavac amanhã as pessoas cuja data da segunda dose está marcada para os dias 29 e 30 de abril. Também estarão habilitados os indivíduos com a data da segunda aplicação registrada para o dia 1º de maio, mas neste caso somente os que têm nomes iniciados com a letra A. A conferência da data de retorno pode ser feita no site da SMS ou no próprio cartão de vacina recebido na primeira dose.

Os pontos de imunização funcionarão das 8h às 12 horas, na Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina (drive), FTC Paralela (drive e fixo), Barradão (drive e fixo), USF Teotônio Vilela II (fixo), USF Yolanda Pires (fixo), USF Nova Esperança (fixo) e USF Recanto da Lagoa (fixo).

Astrazeneca

Já a segunda aplicação das doses da vacina da Astrazeneca/Oxford acontecerá no domingo sem restrição para quem já está na data indicada no cartão. Os pontos de imunização exclusivos para este público também funcionarão das 8h às 12h.

Os drive-thrus estão localizados na Faculdade Universo – Campus Avenida ACM, Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio, USF San Martin III e Shopping Bela Vista. Já os pontos fixos são o Clube dos Oficiais – Dendezeiros, Centro de Saúde Ramiro de Azevedo – Nazaré, USF Colinas de Periperi, USF Vila Nova de Pituaçu e USF João Roma Filho – Nova Brasília.

Hora Marcada

O serviço de vacinação pela plataforma Hora Marcada não funciona durante finais de semana e feriados. A imunização com horário agendado será retomada na segunda-feira (3).