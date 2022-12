Veja quem são os famosos que vão curtir o réveillon com Ivete em Miami

Tadeu Schimidt, Dani Calabresa, Adriane Galisteu, Rodrigo Faro, Daniele Winits e Cris Viana são alguns dos famosos confirmados para o Réveillon Miami 2023, evento que contará com show de Ivete Sangalo durante a virada do ano. Os nomes foram confirmados com exclusividade para o Alô Alô Bahia pelo também RP Caio Fisher, que assina um espaço exclusivo da CSU Digital - empresa de soluções tecnológicas para meios de pagamento e relacionamento com consumidores - na festa.

“Eu fiquei sabendo do réveillon em Miami pelo Rodrigo Branco e o convite surgiu através do Marcos Ribeiro Leite, que irá celebrar a chegada da sua empresa a CSU por lá. Serão três dias de festa, estou super animado. Convidamos amigos especiais que estão indo curtir conosco. Temos uma mistura boa de gente animada que irá curtir a virada com a rainha Ivete”, contou Fisher.



Também estarão presentes o modelo e empresário Gustavo Mendonça, e os jornalistas Tina Roma, Reinaldo Gottino e Rodrigo Alvarez. A festa, que também terá show de Jota Quest no dia 31 de dezembro, será no Islands Garden, complexo de lazer com restaurante, marina de luxo e espaço de eventos à beira-mar com vista exclusiva para o horizonte da cidade na Flórida.

Ivete também é atração confirmada no Festival da Virada Salvador, na próxima quarta-feira (28), primeiro dia do evento, que segue até 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, tendo a orla da Boca do Rio como cenário. Ao todo são 36 atrações e mais de 70 horas de música.

