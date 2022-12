Veja ranking atualizado com Argentina tricampeã da Copa do Mundo

O título da Argentina na Copa do Mundo de 2022 significou o tricampeonato para a seleção sul-americana e, com isso, alterou a hierarquia no histórico de campeões mundiais. O vencedor no Mundial do Catar se desgarrou da França, vice neste domingo (18), e também do Uruguai, que seguem com dois troféus.

O maior campeão da história das Copas continua sendo o Brasil, único pentacampeão. Veja abaixo a lista com todos os campeões da Copa do Mundo.

Ranking de campeões:

Brasil: 5

Alemanha: 4

Itália: 4

Argentina: 3

França: 2

Uruguai: 2

Espanha: 1

Inglaterra: 1