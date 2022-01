Veja repercussão da morte de Elza Soares

A cantora Elza Soares morreu aos 91 anos nesta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro. A confirmação foi feita pela assessoria da cantora na final da tarde de hoje. Ícone da música brasileira, a partida de Elza foi citada por diversas personalidades, artistas, jornalistas, políticos e times de futebol.

A morte da cantora acontece no mesmo dia da de Garrincha, com quem teve um relacionamento por 17 anos. O craque do Botafogo morreu também no dia 20 de janeiro, mas quase 40 anos antes: em 1983.

Veja repercussão nas redes sociais: