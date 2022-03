Veja todos os classificados para as quartas de final da Champions

As quartas de final da Liga dos Campeões já estão tomando forma. Nesta quarta-feira (16), Chelsea e Villarreal garantiram as duas últimas vagas e, com isso, todos os classificados estão definidos. Agora, os oito times aguardam o sorteio dos confrontos, marcado para sexta-feira (18), às 8h, na sede da Uefa em Nyon, na Suíça.

A Espanha e a Inglaterra são os países com mais representantes na próxima fase, com três, cada: Atlético de Madrid, Real Madrid e Villarreal; e Chelsea, Liverpool e Manchester City, respectivamente. Além dos seis, já o Bayern de Munique, da Alemanha, e o Benfica, de Portugal.

As partidas de ida das quartas de final acontecem nos dias 5 e 6 de abril, enquanto os jogos de volta estão marcados para a semana seguinte, nos dias 12 e 13 de abril. As semifinais vão ser nos dias 26 e 27 de abril e 3 e 4 de maio. Já a decisão acontece no dia 28 de maio, no Stade de France, em Saint-Dennis, na França.

O sorteio será o último desta temporada, e não há mais restrições. Assim, equipes do mesmo país e que estiveram no mesmo grupo podem se enfrentar. Durante o evento, a Uefa também definirá o chaveamento até a final.

Dos oito classificados, Atlético de Madrid, Manchester City e Villarreal são os únicos que ainda buscam o primeiro título da Champions. Chelsea e Benfica são bicampeões, enquanto Liverpool e Bayern buscam a sétima taça. Já o Real Madrid é o maior vencedor da competição, com 13 conquistas.