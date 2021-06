Veja três receitas com cerveja para fazer neste São João

O licor é a bebida típica do São João, mas a cerveja, preferência nacional, também não pode faltar na festa. Além de se entornada do copo, garrafa, latinha ou qualquer recipiente à sua escolha, a "lôra" também pode dar o ar das graças em outras receitas - para você, literalmente, "comer água".

À convite da Bohemia, a a jornalista gastronômica Tairine Ceuta separou três receitas com cerveja para você curtir seu São João em casa. Veja a lista:

1) Brigadeiro de Cerveja - Rende 30 brigadeiros

Ingredientes

1 lata(s) de cerveja puro malte

1/4 xícara(s) de chá de chocolate meio amargo ou 42g

3/4 xícara(s) de chá de chocolate em pó ou 125g

2 lata(s) de leite condensado

1 colher(es) de sopa de manteiga

300g amendoim granulado

Modo de preparo

Envolva o chocolate em pó no leite condensado fora do fogo. Logo depois adicione a manteiga e a cerveja, misture e leve em fogo baixo. Segredo para dar certo é não parar de mexer por 20 a 30 minutos ou até que comece a desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar, enrole e passe no amendoim granulado. Sirva a seguir. Dica: Use ampolas e adicione cerveja e fure o brigadeiro. Fica criativo e inusitado.

2) Bolo de cerveja e paçoca - rende 15 fatias

Ingredientes

3 ovos

2 xícaras de açúcar

3 colheres de sopa bem cheias de manteiga

3 xícaras de trigo

200 ml de cerveja

2 colheres de fermento em pó

Paçoca a gosto para polvilhar e pé de moleque para enfeitar.

Modo de Preparo

Bata o açúcar com a manteiga até obter um creme, junte as gemas e continue batendo. Adicione a cerveja e misture. Acrescente a farinha com o fermento levemente com uma espátula e, por último, misture as claras em neve. Despeje em uma forma de buraco central untada e polvilhada e leve ao forno, preaquecido, a 180 ºc por aproximadamente 35 minutos ou até que, enfiando um palito, ele saia limpo. Desenforme frio e polvilhe a paçoca e distribua o pé de moleque na forma antes de servir.

3) Linguiça no melaço de cerveja

500g Linguiça apimentada Ou linguiça bolinha

300g Açúcar mascavo

1 lata de cerveja

Em uma panela você vai por o açúcar e duas colheres de água. Envolve em fogo baixo e acrescenta a cerveja aos poucos. Mistura até ficar um caramelo pouco firme e acrescenta a linguiça ou cortas fininha ou as bolinhas.