Veja tudo o que aconteceu no segundo dia de Festival de Verão

Mais de 20 atrações de axé, funk, forró, pagode, pop, rap, reggae e eletrônica se apresentaram na 20ª edição do Festival de Verão Salvador (FV 2018). Cada show teve cerca de 1h15 de duração. Segundo a organização, durante os dois dias, o evento recebeu 40 mil pessoas. Entre os destaques do domingo (9) estavam Aviões, Safadão, Jorge e Mateus, Alok, Ivete Sangalo e Gusttavo Lima. Veja tudo o que aconteceu no segundo dia de festa.

Haja sofrência!

Última atração do Festival de Verão (FV 18), Gusttavo Lima subiu ao palco por volta das 00h50. "O embaixador chegou! Eai bebê? Fala comigo!": foi assim, cantando o hit Zé da Recaída, que o cantor abriu seu show no megaevento. A música estava na boca dos que aguentaram a intensiva programação de shows deste domingo (9). Com o sertanejo, o Festival chega ao fim em clima romântico.

"Muito obrigado pelo carinho e pela presença. Estou muito feliz de estar de novo aqui com vocês. Tem hora pra começar, mas não tem hora pra acabar não", anunciou o cantor.

Hoje só amanhã!

Keany Esmarjassi e Lucas Vera chegaram cedinho, mas ainda têm pique pra mais um: para o show de Gusttavo Lima, último da noite, o casal deixa claro que não pode faltar o hit Homem de Família.

(Foto: Kelven Figueiredo/CORREIO)

A gestora hospitalar, Liziane Nascimento, 52, também acompanhou tudo de perto. Para ela, os destaques do dia foram Xand Avião, Ivete, Safadão e Alok. Mas, para ficar perfeito mesmo, Gusttavo Lima tem que cantar seu hit favorito: Bilu Bilu

(Foto: Kelven Figueiredo/CORREIO)

Clima de Carnaval

00h26 - "Minha gente, eu vou embora, mas Carnaval 'mainha' tá de volta, viu?", diz, antes de cantar Pra Frente de novo: "Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Um excelente domingo. Gusttavo Lima, seja bem-vindo".



Ivete fala mensagem positiva: "Se abrace! Agradeça à Deus por estar vivo!"

O público pede para que a estrela cante a música que ela gravou junto com Claudia Leitte. E ela, é claro, atendeu. Antes, cantou Gostava Tanto De Você, de Tim Maia. A homenagem ao Rei Roberto Carlos ficou por conta de Além do Horizonte. também mostrou mais uma música inédita de seu DVD: Nosso Amor Venceu, música que tem participação de Marília Mendonça.

Rainha que fala, né?

Ivete Sangalo agradeceu às energias emanadas pelos fãs em horas que ela nem imagina que eles pensam nela, como na hora do sexo.

"Muito do que eu vivo na minha carreira eu ganhei convivendo com vocês. O amor que vocês mandam, as intenções, as energias, o bem-querer, vocês pensam..."

Em aproximadamente 1h20 de show, a artista mesclou antigas canções e melodias recentes, que estarão no próximo DVD, gravado neste sábado (8), em São Paulo

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

Baiana canta Eva. No telão, imagens de várias fases de sua carreira.

(Fotos de Arisson Marinho)

(Fotos de Arisson Marinho)

"Se tem uma coisa que eu tenho muita sorte é de fazer axé music. Mas queria agradecer a Bahia por me dar um presente maravilhoso que é essa percussão. Isso é da Bahia, faz parte da nossa identidade e eu sou da Bahia. Tenho uma sorte danada", disse Ivete, antes de cantar O Doce: "Vocês estão com fogo que nem eu?", perguntou.

23h35

Ivete canta agora Cheguei Pra Te Amar, parceria com MC Livinho. No telão, o clipe da música é mostrado, mas o cantor não aparece. Cantora brincou com o público, ressaltando sua nova forma - ela afinou a silhueta durante a preparação para gravar o novo DVD.

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

Sem dormir e muuuito animada!

23h31

O povo pediu e ela obedeceu: canta, agora, a música Mainha Gosta Assim, parceria com Léo Santana lançada neste sábado (8), em São Paulo. Antes, ela contou que estava sem dormir desde sábado. Afirmou que queria lembrar os 20 anos de Festival nesse show - afinal, sua história se mistura com a do megaevento.

Cantora pede que o público se divirta e diz que não sabe se é a melhor cantora do Brasil, mas se esse público diz que sim, pelo menos melhor cantora deles ela é. Pela seringueira a música com Léo Santana é uma boa aposta para o Carnaval também. A música tem coreografia com os bailarinos e até sarrada

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

Depois de mostrar o lançamento Teleguiado, Ivete está fazendo um resgate de seus grandes sucessos. Agora é a vez de Empurra-Empurra, do ano 2000. O show mal começou e ela ganhou um urso de pelúcia gigante dos fãs.

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

23h10 - Ivete no palco! Cantora começou seu show ao som de Tempo de Alegria e emendou com a nova música, Teleguiado, que foi lançada neste sábado (8) durante a gravação do DVD, em São Paulo (SP).

"Tem 20 anos que eu faço parte dessa festa. Queria agradecer pela oportunidade de estar perto de vocês. São 20 anos com a certeza de que vou estar com vocês nessa farra. Ontem eu gravei meu DVD e eu estou toda metidinha hoje. Gravei uma música, que é Teleguiado, e toda a música que eu lanço no Festival de Verão vira um pipoco da Bahia. Então eu quero que vocês dançem pra bombar", pediu a cantora.

Em seguida, foi buscar um sucesso mais antigo: Cadê Dalila, de 2009.

(Foto: Kelven Figueiredo/CORREIO)

"O sentimento é de gratidão. Não só pelos 25 anos de carreira, mas por tudo que envolve isso. Gratidão pela minha relação com a arte, com a música e pelas pessoas que passam pela minha vida. Muita gente diz: 'eu casei com a sua música', ou então contam o que sentem quando ouvem o que eu canto ou como a minha música muda suas vidas, mas vocês não têm noção do quanto isso movimenta minha emoção. Tenho 20 anos de Festival de Verão e faço parte dessa história. Comecei aqui com oito anos", brincou Ivete Sangalo em entrevista ao Multishow: "Queria mandar um beijo para todos os que estavam ontem comigo e aos que não estavam também porque eu sei que vocês mandaram energias. Nossa conexão é de outras vidas".

22h50

Ivete Sangalo não passou pelos bastidores. Foi direto pro palco. O pequeno Marcelo, seu filho, foi visto nos bastidores. Antes mesmo dela subir ao palco, foi possível perceber a quantidade de gente na frente do palco. "Ivete, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver".

Tem popstar na área!

Enquanto Alok anima o público, a atriz e cantora Jeniffer Nascimento, que também é a atual vencedora do reality show Popstar, está no Festival de Verão (FV 18) e deve participar do show da cantora Ivete Sangalo; ela estará na próxima novela da 19h, intitulada de Verão 90

(Foto: Adriano Rocha/Reprodução/@adriano.phottos)

Haja mistura!

Depois de tocar músicas autorais, Alok colcou Pelados em Santos, de Mamonas Assassinas, e agora toca Gasolina, de Daddy Yankee. Isso depois de colocar Numb, de Linkin Park

***

"Eu estava com muita saudade de vocês. Só espero que hoje seja um dia especial e que possa tocar um pouquinho o coração de vocês", declarou o DJ Alok, ao som do seu hit Hear Me Now. E emendou com Big Jet Plane.

Além dos seus próprios hits - Big Jet Plane, Hear Me Now, Favela, Never Let Me Go e Ocean - ele tocou sucessos nacionais e internacionais. Teve Numb, de Linkin Park, os funks Fuleragem, de MC WM, e Rap da Felicidade, de Duda; Pelados em Santos, de Mamonas Assassinas, e até Não Quero Dinheiro, de Tim Maia. Confira dois trechos do show dele.





Olha a chuva!

21h45 - Começa a chover forte na Arena Fonte Nova, mas, pelo menor por enquanto, o público não desanimou. "Vamos agradecer pela chuva, pessoal. Muito obrigada por essa energia, mesmo debaixo da chuva", disse o DJ Alok, emendando a música Ai, Ai, Ai, de Vanessa da Mata, que fala justamente sobre banho de chuva. E emendou Não Quero Dinheiro, de Tim Maia. O público canta em coro.

Quem está acompanhando o show é a estudante de direito Laíra São Paulo, 21. Ela já curtiu o som de Safadão, aproveitou os momentos amorzinho do de Jorge e Mateus, mas foi a música eletrônica que a trouxe ao Festival neste domingo (9). Ela confessa que o DJ Alok é a sua atração favorita do dia. "Adoro as músicas dele. É um show bastante animado", explica.

Público está hipnotizado!

Alok, que transformou o estádio em uma verdadeira balada, pede para o público ligar a lanterna do celular e pede para eles fazerem um jogo de luzes. Ele não canta, mas tem uma super presença de palco!

(Foto: Reprodução)

21h20

Alok na área! O clima é de música eletrônica - a Arena Fonte Nova se transformou em uma verdadeira balada.

"Bahia! Tem alguém cansado aí? Vou acelerar isso aqui!", anunciou o DJ: "O que faz seu coração bater mais forte? O meu é a música"

(Reprodução)

Já tem fã de Veveta na área!

Na correria! É assim que tem sido a vida de Ivete Sangaloneste final de samana. A musa do Carnaval de Salvador gravou seu DVD Live Experience, em comemoração aos seus 25 anos de carreira, no Allianz Parque em São Paulo (SP), neste sábado (8). Neste domingo (9), a morena ainda compareceu à premiação Melhores do Ano, do programa do Faustão, e está correndo para seu vigésimo show no Festival de Verão

Veveta, que nunca deixou o palco do evento, não poderia quebrar essa tradição no ano em que comemora as bodas de prata de sua carreira. E quem pensa que foi só Ivete que precisou correr pra chegar no festival se engana. A fã Isabela Damasceno, 28 anos, apertou um pouco a sua agenda. Não conseguiu acompanhar a gravação do DVD, em SP, mas não poderia dixar de comparecer ao show. "Eu a amo muito. São 14 anos de amor e muitas historias que já vivi acompanhando os shows dela e até no aeroporto", conta.

O publicitário Caic Costa, 25 anos, acompanhou toda a movimentação na vida de sua ídola de perto e também não deixou de acompanhar o show. "Acompanhei de longe a gravação do DVD e achei tudo lindo com uma energia incrível. Principalmente por ela ter unido grandes nomes da musica baiana, como Cláudia Leitte e Léo Santana, nesse novo trabalho.

O casal Ricardo Almeida, 40, e Ruhan Nunes, 30, também veio fazer a contagem regressiva para o Carnaval ao lado de Veveta. Os dois sempre saem no bloco Coruja e, no que depender deles, a nova música Teleguiado - lançada por Ivete nesta madrugada - já levou o título de Música do Carnaval

(Foto: Kelven Figueiredo/CORREIO)

A estudante Tamires Gonçalves, 27, também não foi acompanhar a gravação e, São Paulo, mas disse que viu uma live no Instagram. A sua parte favorita disso tudo tem sido a nova aposta de Veveta para o carnaval 2019. "Amei a batida, que é a cara do Carnaval. Tinha tempo que ela não lançava algo assim", opinou. Ela fez questão de chegar cedo e não arreda o pé da grade para ver sua rainha de pertinho.

(Foto: Kelven Figueiredo/CORREIO)

20h45

Terceiro show da noite, apresentação de Jorge e Mateus chegou ao fim. Com inúmeros sucessos musicais dos 13 anos de carreira, a dupla perpassou a trajetória marcada por muita poesia e romantismo. Quem se apresenta na sequência é o DJ Alok. Em seguida, será a vez Ivete Sangalo e Gustavo Lima.

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

"A gente vai embora agora pra casa, mas feliz e satisfeito. A gente se encontra, viu Salvador?", disse Jorge, às 20h40. Apresentação da dupla está chegando ao fim.

Vai ter casamento!

Direto do show de Jorge e Mateus, o fã Rodrigo disse que queria pedir a namorada Milene em casamento. O cantor Jorge intimou: "Ou casa ou racha, Milene". Do meio da plateia,o rapaz tirou a aliança do bolso, se ajoelhou, e levou a namorada às lágrimas. Ela aceitou na hora o pedido e o beijou. "Tem que casar até 2025, hein?", disse Jorge.

(Foto: Reprodução)

21h35 - Alok na área!

DJ, que é a quarta atração da noite, se apresenta depois de Jorge e Mateus. Essa é a segunda vez que ele participa da festa. Sua apresentação está prevista para 21h.

***

Essa é fã!

Bem perto do palco, o grito agudo e muito alto para os ídolos Jorge e Mateus fazia todo mundo ao redor olhar pra ela. Beatriz Almeida, de 15 anos, adora circular nos shows, mas fez questão de guardar lugar na grade para ver os ídolos de perto. Antes, viu Safadão e já elegeu como um dos melhores shows do dia.

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

Ana Carolina Oliveira, 20, foi quem teve de aturar os gritos de Beatriz. Ao ver a reportagem, ela disse que que tinha de ser entrevistada era ela. Mas, como ambas são fãs de Jorge e Mateus, perdoou a vizinha de show

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

Haja sofrência!

20h15

Jorge e Mateus levam fãs a loucura com a música Louca de Saudade. Tem gente até chorando na plateia. Com treze anos de carreira, a dupla está tocando inúmeros sucessos musicais que fazem parte da sua trajetória musical, marcada por muita poesia e romantismo.

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

19h54

Jorge e Mateus cantam um sucesso atrás do outro. Na plateia, mulheres gritam bastante. Muitos fãs levaram cartazes e presentes para a dupla.

"Muito obrigada pela recepção, Bahia. Vamos tocar um pouquinho de cada coisa da nossa carreira, que vai completar 14 anos ano que vem. Estamos velhos", brincou Mateus.

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

Eles emendaram com a música Vou Fazer Pirraça, sucesso que ficou conhecido na voz de Durval Lelys. Mais cedo, cantaram Seu Astral. Assiste só um trecho do público cantando junto essa, que uma das músicas mais conhecidas da dupla.

Entre uma música e outra, Jorge também brinca com o público. "Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça, pra te ver lá em casa, e fazer vários nada, nada?", questionam os dois antes de cantar Trincadinho.

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

Sofrência e curtição

Fã de Jorge e Mateus, o auxiliar de cozinha Lucas da Silva Batista, 20 anos conta que foi para todos os shows recentes da dupla em Salvador. Hoje, está curtindo a sofrência deles no Festival de Verão. "Terminei há dois meses um namoro - na verdade, ela que terminou comigo. Tentei voltar e ela não quis", contou. Ele comemora que agora vai curtir o Verão, melhor época para se apaixonar. Lucas canta junto todas as músicas, mas as preferidas são Coisa de Quem Ama e Sorte pra Nós.

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

***

19h40

Equipe de Alok começa a chegar na Arena Fonte Nova. O DJ é a próxima atração do Festival de Verão e - segundo a produção do evento - não irá dar entrevista coletiva pois está com febre. Após a apresentação dele será a vez de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima.

Fã sortuda!

Logo no início do show de Jorge e Mateus, uma fã subiu no palco, abraçou e dançou coladinha com Jorge por quase um minuto. Tudo ao som do sucesso O Que é Que Tem. Sortuda, hein?

Depois desse sucesso, dupla canta Sosseguei

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

Após cantarem Olhares Sinceros, a dupla emendou Vou Voando e O Que é Que Tem.

Começou!

A dupla Jorge e Mateus começa show do Festival com a música Olhares Sinceros. Público grita muito na Arena Fonte Nova

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

19h23

Últimos preparativos no palco principal do FV 2018 para o show de Jorge e Mateus.

Vale night!

"Hoje estou aqui de vale night porque a base de uma relação é a confiança. Depois de um período de seis meses em que sofri muito, acabei encontrando o amor da minha vida, há dois meses", contou Rodrigo Rovenat, 26 (de verde, à direita). Ele está curtindo o show de Safadão com os amigos e garantiram que devem sair somente depois do último show, que será comandado por Gusttavo Lima

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

***

Safadão não para!

O pessoal está provando que sabe na ponta da língua todas as músicas de Safadão. O cantor está intimando os casais no telão - dá close neles e dá conselhos. "Agrada tua mulher de dia, que ela te agradará à noite", aconselhou. Também pediu para outro fã repetir, no ouvido da esposa: "Meu amor, eu nunca vou te trair".

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

Em seguida, cantou A Dama e o Vagabundo e Solinho da Rabeta, aposta de Léo Santana para o Verão. O público meteu muita dança nessa que já promete ser uma das fortes concorrentes à música do Carnaval. Afinal, nem só de sofrência se vive, não é? Tem quebradeira também!

Safadão esperou ficar escuro, por volta das 18h15, para cantar sua nova música, Só Pra Castigar. Pediu para que o público ligasse lanternas dos celulares

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

Olha só como ficou a vista da plateia!

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

O casal João Vitor e Ana Beatriz, de 19 anos, estão curtindo juntinhos o FV18. Pra eles, o clima é de romance, mesmo com a casadinha sofrência/volta por cima de Safadão. "Curtir com esse som é ainda mais gostoso", garante o casal, que está junto há 5 meses.

João Vitor e Ana Beatriz

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

17h50

Começa a escurecer em Salvador e as luzes do palco deixam a festa ainda mais bonita!

"Alô, dono bar?!": Safadão emenda um sucesso atrás do outro e faz toda Arena Fonte Nova cantar (e dançar muito). As mãozinhas com 'Vai, Safadão' também se movimentam na maioria das músicas

(Foto: Marília Silva/CORREIO)

Assista a um trecho do show.



Após show, Xand seguiu para o backstage, onde deu coletiva de imprensa.

(Foto: Maiana Lopes Belo/Reprodução/Twitter)

Em coletiva, Xand confirmou a vinda da festa Aviões Fantasy para Salvador em 2019 e revelou que não vai mais sair em trio solo no Carnaval da cidade "Adoro trio, mas não tenho como financiar isso, vou deixar pra quem tem pique. A gente vai fazer camarote", afirmou.

Ele brincou que Bell, Durval, entre outros artistas, "devem tomar alguma coisa pra aguentar fazer sete horas de show em um trio". Xand também comentou sobre os rumores de uma possível 'treta' com Safadão. Ele explicou que foi uma notícia de Leo Dias, no Fofocalizando, que deu início a tudo. Não negou que ficou chateado e que fez o que achou que devia fazer: "Falei com ele pessoalmente e estamos vivendo a vida".

17h35 - Safadão no palco!

Cantor começou apresentação com a música Fala Aqui Com a Minha Mão e emendou com o sucesso Camarote

(Reprodução)

17h10 - Vai, Safadão!

Segunda atração deste domingo (9), Wesley Safadão já chegou na Arena Fonte Nova. Ele dá uma entrevista coletiva no backstage.

(Foto: Marília Silva/CORREIO)

Durante o bate-papo, o cantor falou sobre o seu ano, que foi cheio de polêmicas envolvendo a ex e a atual. "2018, mesmo com tudo que aconteceu, foi o melhor ano da minha vida. Assim como foi 2017, e assim como será 2019. A gente tem sempre que tirar algo positivo", o cantor.

Safadão também falou sobre sua música nova, a estreia do cruzeiro WS on Board, e as coisas que estão pra vir em 2019, mas não deu muitos detalhes. Também afastou rumores de estremecimento com Xand Avião. Safadão afirmou que acha ele um ótimo artista e que deseja sorte a ele. O cantor também comentou que as pessoas costumam falar do que não sabem. Disse que o crescimento da carreira de Xand beneficia a ele e o contrário também é verdadeiro

Vai ter Safadão no Carnaval!

"Não posso ficar fora do Carnaval de Salvador jamais. Estamos planejando lançar músicas novas em janeiro, Só Pra Castigar que está nas paradas, já vou testar hoje aqui", comentou. Safadão comemorou o desempenho da música, que já é a quarta mais tocada nas rádios do país: "Não é fácil manter tantas músicas entre as dez mais tocadas por tanto tempo como tenho conseguido na minha carreira".

As amigas Maria Eduarda Pontes, 18, Mariana Claudino, 19, Ana Cunha, 18, estão querendo curtir ao máximo o segundo dia de festival - para elas, o melhor da edição. A preferência é pela sofrência dos sertanejos, mas elas juram que sofrência boa é só o estilo musical. "Venho ao festival desde os meus 12 anos e o que a gente quer mesmo é se divertir", garante Mariana.

(Foto: Marília Silva/CORREIO)

As amigas Maria Gabriela e Paula Lohana, ambas de 20 anos, não precisaram vir de longe pra ver seus ídolos. Moradoras da Vila Laura, bairro vizinho à Arena Fonte Nova, elas chegaram cedo pra ver Xand Avião e ainda estão no aguardo de Jorge e Mateus, Safadão e Alok.

As amigas Maria Gabriela e Paula Lohana

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

Loucas pela estação mais quente do ano, acreditam que o FV dá a largada pro Verão e, por isso, sentiram falta de Léo Santana, segundo elas o dono do melhor ensaio da cidade. Queriam também Marilia Mendonça, Claudia Leitte e Matheus e Kauan. "Tem muita gente que a gente gosta, mas queríamos mais". Quem não queria? As duas mostraram que vieram preparadas pro que der e vier. Tão logo começou a chuviscar, vestiram as capas plásticas compradas na entrada da Arena a R$ 5 cada.

O show de Xand Avião está animadíssimo

(Foto: Paolo Paes/Divugação)

***

Obrigado a todo mundo que chegou cedo! Na Bahia é que é bom, porque dou a deixa e todo mundo canta sem mim" (Xand Avião)

E quem já tá aqui na Arena está provando que o que ele disse é verdade: todo mundo com as músicas de sofrência e volta por cima na ponta da língua!

Assista ao vídeo:

O show de Xand, do Aviões, acabou de começar e a galera já está se juntando na frente do palco

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

Vai pro festival? Veja opções de transporte:

Táxi e mototáxis: Haverá dois pontos localizados no entorno da Arena: Convento do Desterro, em Nazaré (em frente ao Bom Preço) e o outro na ladeira do Jardim de Baiano, lado esquerdo sentindo Dique. De acordo com Ademilton Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas, haverá também fila de táxi na altura do Habib's no sentido Bonocô.

Ônibus: A frota de ônibus será reforçada para a festa nos dois dias de FV 2018. A Estação da Lapa terá 9 linhas do 'corujão' nos horários de 1h15 e 3h15 que atendem aos principais corredores de Salvador.

São elas: 1003 - Aeroporto x Lapa; 1604 - Base Naval x Lapa; 1102 - Cabula VI x Lapa; 1334 - Sete de Abril x Lapa; N050-00 - Estação da Lapa x Suburbana; N051-00 - Lapa x Barbalho/Liberdade/Faz.Grande/Pirajá; N052-00 - Lapa x Águas Claras/Cajazeiras 6/7 /5/8/ Castelo Branco; N053-00 - Lapa x 7 de Abril/N. Brasília/Estrada Velha/FazGrande 4/3/2/Boca Mata /Caj.11; N055 - Lapa – Sete Portas/Matatu/Campinas de Brotas/Tamarineiro; N056 - Lapa - Cardeal da Silva/Federação/Engenho Velho da Federação; N057-00 - Lapa x Pernambués/Sussuarana/Cabula 6/Tancredo Neves/Mata Escura; N058-00 - Lapa x Barra/Sabino; N054-00 - Lapa x Barra/Garibaldi/ACM/B.

Além disso, cerca de 12 ônibus da frota reguladora estarão disponíveis para atender ao público do megaevento, sendo 6 na Estação da Lapa, 2 na Estação Pirajá, 2 na Estação Acesso Norte, 2 na Estação Mussurunga.

Metrô: Já para quem quiser usar o metrô, a operação do modal será estendida para embarques até uma hora após a última apresentação. Segundo a CCR Metrô, só será possível embarcar na estação Campo da Pólvora, que fica a cerca de 400 metros do local do evento; o desembarque, entretanto, pode ser feito em qualquer estação do metrô da cidade. As demais estações das linhas 1 e 2 estarão abertas, após meia-noite, apenas para o desembarque de passageiros. A partir da meia-noite, o ônibus shuttle que liga a Estação Aeroporto ao Aeroporto Internacional de Salvador irá operar sob demanda com partidas somente a partir da Estação Aeroporto de metrô.

Para a segurança, a CCR Metrô Bahia afirmou que vai reforçar a equipe de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs), além do grupo Pronta Resposta treinado para atuar em eventos de grandes públicos. Haverá o reforço de equipe para atendimento nas bilheterias e para orientações sobre compra de cartões pré-carregados e recargas nas máquinas de autoatendimento.

Carro: Já para quem for de carro, há duas opções: estacionar nas vagas de Zona Azul no entorno do estádio ou usar uma das 2 mil vagas da Arena Fonte Nova. O valor é de R$30 para o edifício-garagem (estacionamento EDG) e bolsão EE - Praça Sul, em frente à Cheiro de Pizza. As vagas exclusivas para Lounge Fly (bolsão N) custam R$ 35. Acessos podem ser comprados na Loja Oficial do FV 18 ou através do site da Estapar (www.estapar.com.br/fontenova).

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a Avenida Presidente Costa e Silva, em frente à arena, e a Ladeira da Fonte serão interditadas a partir das 14h. Esse, inclusive, é o horário que os portões do espaço serão abertos. As apresentações começam às 15h45.

Vai ter desconto de Uber!

Para facilitar a volta para casa após toda a mistura do festival, o Uber, aplicativo de mobilidade oficial do Festival de Verão de Salvador 2018, preparou uma ação que vai fazer muita gente economizar uma graninha e chegar mais facilmente em casa. Para ganhar 50% de desconto, o usuário só precisa pegar o metrô, descer em qualquer uma das estações e solicitar um carro pelo aplicativo. O desconto estará disponível para todas as viagens que tiverem como ponto de partida uma das estações de metrô. Para ter acesso à promoção, basta inserir o código UBERFV50 no menu Pagamento do aplicativo.

O desconto de 50% (que terá valor máximo de R$ 15) vai valer para as viagens de Uber que tenham como ponto de partida todas as estações de metrô em funcionamento da cidade, com exceção da estação Campo da Pólvora. A promoção será válida das 20h de sábado (8) às 5h de domingo (9) e no mesmo horário de domingo (9) para segunda-feira (10). Cada usuário poderá usar o desconto uma vez por dia de evento.

Programação completa

Os portões abrem às 14h, mas os shows só começam às 15h45. Os shows vão até 2h. Confira a ordem de apresentações:

PALCO PRINCIPAL

Domingo (09) - todos são 1h15 de show

15:45 - Aviões

17:30 - Safadão

19:15 - Jorge e Mateus

21:00 - Alok

22:45 - Ivete Sangalo

0:30 - Gusttavo Lima