Veja tudo o que rolou no 2º dia de Festival de Verão Salvador

Após um primeiro dia animado neste sábado (1º), o Festival de Verão 2020 (FV 20) continuou e deu o que falar neste domingo domingo (2), na Arena Fonte Nova, em Salvador. No Palco Arena, se apresentaram Cortejo Afro, Dilsinho, Bell Marques, Léo Santana, Alok, Wesley Safadão e Parangolé. Já no Palco Dique estiveram Vitão, Melim e Felipe Araújo e Denny.

1h07 ● Música do Carnaval?

Um dos momentos mais esperados do show! A banda Parangolé aproveitou para cantar Ela Não Quer Guerra Com Ninguém, aposta do grupo para o Carnaval. Apesar de controversa - por tratar sobre a independência feminina e, ao mesmo tempo, reproduzir padrões do que se espera de uma mulher na sociedade atual - a música está na boca da galera. Olha só!

00h55 ● O pai chegou!

O cantor Tony Salles, vocalista da Parangolé, última atração do Festival de Verão 2020, acaba de subir no palco do Festival de Verão. Tá acabando, genteee... Vamos ficar com saudades: sim ou claro?!

Antes da banda começar, nosso estagiário blogueirinho, Vinícius Harfush, bateu um papo com ele. Ansioso, Tony disse que a expectativa para o show era alta - afinal, essa é a primeira vez da banda no palco principal do evento. Confere!

O Festival de Verão 2020 está quase terminando e a gente fez um monte de galeria de fotos dos artistas que se apresentaram no segundo dia de festa, que aconteceu sábado (1º) e domingo (2), mas vem cá... Festa sem público existe? Não mesmo, né? Então se procure nas imagens feitas por nossa fotógrafa Marina Silva (@marinasilvafoto). Estão lindas!

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)

23h55 ● Safadão promete mudança de visual

O cantor Wesley Safadão disse que vai mudar o visual para o Carnaval. A promessa foi feita na noite deste domingo (2), para o portal G1, no Festival de Verão em Salvador.

"No Carnaval eu vou mudar mais ainda. Daqui a alguns dias vocês vão me ver um pouco mais diferente. Vou fazer um teste desses nos próximos dias", disse.

A revelação ocorreu logo depois do cantor falar sobre o novo corte de cabelo, com comprimento bem menor em relação ao visual que usou até pouco tempo.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

“Entrei para turma dos carecas. Entrei para turma da praticidade. Eu pedi para cortar um pouquinho. Aí foi diminuindo, diminuindo. E chegamos aqui. Mas também era um desejo que eu queria", completou na entrevista ao portal.

A mudança no visual do artista acontece com frequência, desde quando integrava a banda Garota Safada, que lançou ele para todo Brasil. Nessa época, o cantor usava cabelo bem mais longo.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

23h10 ● Vaaaaaaai Safadão!

Pela terceira vez no Festival de Verão, o cantor Wesley Safadão acaba de subir no palco do evento.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

22h25 ● Missão blogueirinho

Direto do nosso Stories: quando a gente diz que temos os melhores estagiários, não estamos brincando não! O repórter Vinícius Harfush (@_harfush) recebeu a missão de 'blogueirar' por um dia no Festival de Verão Depois de conversar com Alok e entrevistar uma galera massa, ele ainda deu uma palavrinha com Wesley Safadão. Já pode dar o selo de verificação pra ele, Instagram! rsrs

22h10 ● De volta aos bastidores...

O nosso repórter Vinícius Harfush acompanha uma coletiva de imprensa que traz um balanço da 21ª edição do FV20. "Dentro dessa estratégia de modernização, a Arena é um espaço que atende a isso. O maior desafio esse ano foi transformar o Festival em um espaço de entretenimento e não só de música", disse Luis Moreira, diretor do evento.

(Foto: Vinícius Harfush/CORREIO)

21h50 ● Ainda dá tempo!

E essa dupla que resolveu curtir o FV de última hora? Os amigos Raphael Salgueiro, 22 anos, e Natália Alcântara, 23, chegaram por volta das 19h na Arena e foram direto para o show de Léo Santana. "Eu tava num bar na Pituba 'comendo água' e ela me chamou pra ir no Festival de Verão. Não pensei duas vezes e vim", contou Raphael. Ele ainda contou que a melhor parte da noite é que eles compraram o par de ingressos por apenas R$ 40. "É meu último dia de férias, tenho que aproveitar. Amanhã eu trabalho 8h", disse Raphael, que nem contou para a mãe que viria para a festa.

Raphael e Natália

(Foto: Vinícius Harfush/CORREIO)

Sobre o show do GG, Natália disse que gosta de quase todas as músicas de Léo e costuma frequentar os ensaios de Verão do artista: "A música que mais gosto é Contatinho, com Anitta" revelou. Raphael, por outro lado, assume para todo mundo que sua música é Eu Te Amo Putaria, também lançada recentemente por artista. "É a minha cara", brincou.

21h50 ● Presença ilustre no FV20!

O prefeito ACM Neto já foi prestar suas homenagens à Iemanjá, e agora está no Festival de Verão. Prefeito também é gente e não só pode como deve curtir também, né não, minha gente?!

(Foto: Reprodução/Instagram)

21h40 ● Música eletrônica no FV20!

O DJ Alok substitui a banda britânica Clean Bandit, que se apresentaria no Festival de Verão neste domingo (2), e já está no palco! Alok é o único brasileiro a integrar a lista inédita da Billboard com os 100 melhores DJs do mundo, o "Billboard Dance 100", e foi escolhido pela revista "House Mag" duas vezes o melhor DJ do Brasil.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

21h20 ● Bastidores

O estagiário Vinícius Harfush recebeu a missão de ser 'blogueirinho' por um dia: corre lá no nosso Instagram Stories (@correio24horas) para ver mais. Para fazer jus ao posto, ele vou nos bastidores conversar com os famosos para movimentar as redes sociais. Em entrevista, DJ Alok confirmou que virá para o Carnaval no camarote Villa Mix, no sábado de Carnaval, e no Carnavalito, segunda-feira. Confere o bate-papo.

21h20 ● Música baiana no Palco Arena

Denny se apresenta no palco Dique, que também teve shows de Vitão, Melim e Felipe Araújo. Mais axé e batuque para o FV20!

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

20h10 ● Quem manda no Festival de Verão é ele!

O gigante Léo Santana lota o Palco Arena do FV 20 e não deixa o público parar ao som de hits como Crush Blogueirinha, Contatinho, 10 Beijos de Rua, Encaixa, Psiquiatra do Bumbum, Vai dar PT, Quanto Custa? e, claro, Santinha.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

19h50 ● O gigante chegou!

Uma das atrações mais esperadas da segunda noite do Festival de Verão, o cantor Léo Santana já está no Palco Arena. Ele usa um óculos neon. Já os dançarinos do corpo de baile do artista estão com acessórios das cores - a cara do Verão, hein?

Olha como estão lindas as dançarinas do GG!

(Foto: Reprodução/Instagram)

19h20 ● Sofrência no Palco Dique

Agora quem se apresenta no palco Dique é o sertanejo Felipe Araújo. O cantor apresenta a turnê do álbum Por inteiro, lançado neste ano. "Cadê os cachacheiros de Salvador?", perguntou o artista, logo após cantar a primeira música.

***

18h30 ● Veterano no Palco Arena!

O cantor Bell Marques já está no Palco Arena. A previsão é que ele faça um show de aproximadamente 1h10, com grandes sucessos. "Esquente para o Carnaval", disse ele, na coletiva.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

17h56 ● O novo príncipe do pagode

Enquanto isso, na sala de imprensa, Dilsinho fala sobre o sucesso, avaliando o fato de estar no topo das paradas nos últimos anos, e sobre as expectativas para os novos trabalhos: "Gratidão é uma palavra que eu tenho como referência".

O cantor falou que ficou com coração dividido esse ano e vai estar no Carnaval em outras cidades, mas, como tem muitos amigos por aqui, acredita que não vai deixar de estar em Salvador durante a festa. Nos últimos dois carnavais, Dilsinho tocou no Carnaval de Salvador.

17h56 ● É muita malemolência - malemo, maleemoleeeência

E no Palco Dique Coca-Cola a galera da FitDance está arrasando na malemolência!



17h40 ● Amorzinho e good vibes com a Melim

"Desejo a você

O que há de melhor

A minha companhia

Pra não se sentir só..."

Paz e amor: Essa foi a vibe da apresentação da banda Melim no Palco Dique, neste domingo (2). Os três irmãos, Rodrigo, Diogo, Gabriela Melim trouxeram para o show do Festival de Verão canções "good vibes" como Peça Felicidade e os hits Meu Abrigo e Ouvir Dizer.

O show mesclou pop com reggae no trecho de Hipnotizou, Era Pra Ser outra Canção Feliz e Maju, além de covers de Maskavo (Um Anjo do Céu), Bob Marley (Three Little Birds e Is This Love), Chimarruts (Versos Simples) e Gilberto Gil (Vamos Fugir).

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

17h15 ● Enquanto isso, nos bastidores...



O cantor Bell Marques sobe ao palco apenas às 18h, mas antes disso ele conversa com a imprensa. "Como hoje é o momento do 'start' do Carnaval, a responsabilidade aumenta. Apesar de já ter cinco anos com carreira solo, nesse momento eu não preciso me preocupar com mais nada, só cantar mesmo. Pra mim não é mais desafio", disse ele. Confira um trecho da coletiva.

17h30 ● Nem só de música vive o Festival de Verão...

Cosplays, por exemplo, participam de uma atividade na Arena eXPerience e circulam pelo FV20 e são parados a todo momento para fotos (veja clique abaixo). O espaço, aliás, é uma das novidades da festa. É um verdadeiro universo de games, palco de encontro de jogadores e fãs, numa área climatizada com cerca de 1.000 m². O espaço - dedicado ao público gamer - fica localizado próximo à entrada Norte 01, acesso pela Ladeira da Fonte das Pedras.

Leia mais: Além da música, FV20 investe em espaços de entretenimento

(Foto: Marília Silva/CORREIO)

Entre as ativações no espaço estão o 1º Desafio FV de League of Legends, Beat Saber, Realidade Virtual, Just Dance, desfiles de Cosplay, Battle Royale, Arenas VR e Freeplay videogames – Fifa, PES, Street Fighter, Mortal Kombat, etc.

Final do League of Legends, disputa acirrada entre os times Golden Vulpes e Zeta Blue, que ganhou de virada ontem! A noite promete!

(Foto: Marília Silva/CORREIO)

Outra opção massa é a roda-gigante!

As amigas Jade Luane, Kaline Vasconcelos e Jaiane Oliveira, todas de 15 anos, estão curtindo ao máximo todas as experiências do Festival de Verão. Para subir na roda-gigante nem precisaram esperar muito, mas se fosse necessário ficariam mais uns minutinhos só para ter a vista privilegiada do Palco Dique e de toda a estrutura do FV20.

(Foto: Marília Silva/CORREIO)

"Foi rápido e ainda é de graça. Vale a pena perder um pouco do show aqui embaixo e curtir de uma forma diferente lá em cima". Enquanto estiveram rodando, não largaram os celulares, e fizeram selfies e stories.

Olha elas aí!

(Foto: Marília Silva/CORREIO)

A fila nem demora tanto, garante a repórter Marília Moreira

(Foto: Marília Silva/CORREIO)

17h10 ● Coisa linda de se ver!

O romantismo de Dilsinho tomou conta do Palco Arena no FV20.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Enquanto rola o show de Dilsinho, três amigas esperavam sentadas por Safadão na área gastronômica, que fica atrás do Palco Arena. Apesar de curtirem show na frente do palco, preferiram guardar energia pro artista que mais querem ver hoje. Quem aí é do time de Tânia Pinheiro, Mari Reis e Cristina Santos Lima?

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Globais no FV20!

O casal de atores Jean Amorim e Jeniffer Nascimento está em Salvador. Eles aproveitaram a Festa de Iemanjá mais cedo, no Rio Vermelho, e logo no início da tarde deram as caras no FV20. Zero defeitos, né?

(Foto: Reprodução/Instagram)

16h30 ● Para todas as idades...

Apesar da pouca idade, Beatriz Nery, 19 anos, e Fabíola Barrosa, 20, são veteranas quando o assunto é Festival de Verão - iam até quando ele rolava no Parque de Exposições. As duas estavam cantando todas as músicas com Vitão, e prometeram seguir assim durante todo o dia, até Parangolé. "Mas vocês estão sabendo que Tony Salles é só meia-noite, né?" destacou a repórter Marília Silva. "É isso mesmo, a gente sabe", disseram. Haja energia!

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

Mãe e filho, Tânia e Matheus Ribeiro vão ao Festival de Verão juntos desde quando ele tinha 13 anos. Hoje, quase dez anos depois, eles mantêm a tradição, e até combinam no look. Ela está de rosa, cor usada por ele no cabelo. Rodeado de amigos, não se importam com o fato de a programação - simultânea nos dois palcos - separar parte do grupo.

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

"Melhor assim: cada um curte o que quer, a gente se junta, se separa e tem opção pra todo mundo", pontua Tânia, sem ligar para os muitos quilômetros que serão percorridos até o fim do dia. Afinal, antes de Alok, que é a penúltima atração do Palco Arena, eles garantem que não vão embora.

16h15 ● Vitão no palco! Tarzan tá diferente, né?

'A vida é curta demais pra ficar pensando...': seguindo o conselho do seu hit com a cantora Anitta, Vitão subiu pontualmente no palco do Palco Dique do Festival de Verão. Ele se apresenta pela primeira vez no evento. O cantor de 21 anos trouxe em seu repertório grandes sucessos como 'Complicado', 'Café e 'Sei lá'. Durante o show, Vitão ganhou de presente de um dos fãs um ursinho de pelúcia. Confere só alguns cliques lindos da nossa fotógrafa Marina Silva.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

16h ● Começoooooou!

E, aqui no Palco Arena, quem abre os trabalhos do FV20 neste Dia de Iemanjá é o Cortejo Afro. Parte dos intergrantes da banda participou de um cortejo no Rio Vermelho pela madrugada.

15h45 ● Que solll, BRASILLLL

A nossa repórter Marília Moreira já chegou no Festival. Já na entrada do Dique, encontrou o Jil Oliveira (@jiloliveira), que veio de Candeias e tá no estilo pra curtir o segundo dia de evento. Pela terceira vez na festa, Jil fez bate-volta e acha que o FV de hoje só termina lá para 2h da manhã, depois que Parangolé subir ao Palco Arena, às 00h40. Mas Marília já viu que pra Jil não tem tempo ruim: ele vai curtir a grade toda, com ou sem calor!

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

15h03 ● Mete dança, paiii!

O Food Park do Palco Dique Coca-Cola já está com tudo! Por lá, a FitDance já está arrasando nos passinhos.

(Foto: @concha071/Reprodução)

14h ● Portões abertos!

A organização do FV20 liberou os horários das atrações! Fica esperto e se organiza pra não perder nadinha nesse domingo de FV20. "Opa, galera! Inicialmente, divulgamos apenas a ordem dos shows e não seus horários. Mas como estamos sempre de olho no feedback de vocês, divulgamos também os horários das atrações para que todos possam se organizar direitinho. Não percam suas atrações favoritas!", escreveu a organização no Instagram oficial do evento

(Foto: Divulgação)

Tudo o que você precisa saber antes de ir ao FV 20

O Festival de Verão está em sua 21ª edição e tem 28 atrações em dois dias, dois palcos principais e uma estrutura com várias atividades para o público.

Com o conceito de não ser somente um festival de música, mas, sim, de experiência, pela primeira vez, o evento montou a Arena eXPeriencie, um espaço voltado para gamers. Além disso, vai ter roda gigante, Feira da Sé e desconto em aplicativo de transporte.

Se você ainda não comprou o seu ingresso, dá para garantir online em até 10 vezes sem juros. O CORREIO conta como e traz ainda um resumo com as principais informações do FV20, como transporte, segurança, estacionamento, alimentação, dentre outros serviços.





Como chegar

Metrô: Se você usa transporte público, a melhor opção para chegar até o Festival de Verão é o metrô. O usuário deve se deslocar até a estação Campo da Pólvora e de lá caminhar até a Arena Fonte Nova, que possui duas entradas principais.

Entradas: Sul, próxima ao Dique do Tororó. É a entrada ideal para quem deseja ir direto para o Palco Dique ou quem vai curtir no Espaço DiFrente e Camarote; Norte, na Ladeira da Fonte. Essa é melhor para quem vai DiGalera ou quer curtir a Arena eXPerience e as atrações do Palco Arena.

Estacionamento: Para quem vai de carro, serão disponibilizadas 500 vagas de estacionamento EDG (acesso pela Ladeira da Fonte das Pedras) e 400 vagas no N (Acesso pelo Dique do Tororó), estas exclusivas para quem estiver com ingresso de camarote corporativo. Mas lembre-se que, se você for consumir bebida alcóolica, é melhor deixar o carro em casa e ir de metrô.

Comodidade

Camarote: Quem vai curtir de Mirante Premium pode degustar um chope gelado sem precisar ir no bar. Isso porque alguns promotores vão carregar uma mochila com um barril de chope que serve para abastecer cerca de 30 copos. Nesse processo de transferência, o chope já vai ser refrigerado, com um processo parecido ao que ocorre nas máquinas convencionais. Outro serviço é o guarda-volumes, com profundidade para colocar os pertences do público. O local é monitorado por câmeras e a porta do armário tem entrada USB para carregar celular. O usuário fica de posse da chave.

Segurança: Para preservar a segurança do público, a Polícia Militar garantiu um efetivo de 700 homens, 350 por dia, sendo que 50% do efetivo total será formado por policiamento especializado. No estádio, também estarão espalhadas câmeras de reconhecimento facial.

Transmissão: Os shows do FV20 também vão ser transmitidos ao vivo dos canais Multishow (Palco Arena) e Bis (Palco Dique). No site do CORREIO (correio24horas.com.br) e no Instagram (@correio24horas) será possível acompanhar também.

Alimentação

FV Card: Atendendo a todos os espaços, o FV Card é o cartão de consumo de alimentos e bebidas no evento. No local da festa, você pode adquiri-lo e recarregá-lo. Para ativação, será cobrada uma taxa de R$ 5. Esse valor voltará ao usuário, mediante a devolução do cartão. E caso você não utilize todo o saldo recarregado, pode pedir o resgate em até cinco dias após a festa, no site do Festival.

Food park: No estacionamento EDG, próximo ao Palco Itaipava de Som a Sol, foi montado um Food Park, com restaurantes de Salvador, que prepararam pratos exclusivos para o FV20.

Feira da Sé

Produtos: Ainda no estacionamento EDG funciona uma versão pocket da tradicional Feira da Sé. Essa é a primeira edição do ano da Feira. Com cerca de 20 expositores, o espaço reúne artesanato, moda e acessórios, além de serviços como cabelo, massagem e make.

Arena Dique

Roda gigante: Um espaço bem ativo do Festival de Verão é o localizado no estacionamento Dique da Arena Fonte Nova. Além de um dos palcos principais, foi montado no espaço uma roda gigante de 36 metros de altura, uma piscina com bolhas gigantes e infláveis e o Palco Vai no Gás, que vai ter apresentações de DJs e do grupo FitDance. No sábado, o DJ Brasil vai tocar com a funkeira Tainá Costa. Já no domingo, será a vez do DJ Felipe Mar junto com MC Matheuzinho.

Como voltar

Transporte público: As linhas de ônibus que atendem a região terão seu horário estendido. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) também vai disponibilizar 15 veículos extras da frota reguladora. Esses ônibus estarão à disposição nas Estações da Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Mussurunga até às 3h30. O metrô também funcionará com horário estendido, até 2h da madrugada do domingo e 2h30 da madrugada da segunda.

Táxi e Moto táxi: Os usuários contarão com dois pontos de táxi e mototáxi no entorno da Arena: no Convento do Desterro, em Nazaré (em frente ao Bom Preço) e o outro na ladeira do Jardim de Baiano, lado esquerdo sentindo Dique. Se for solicitar um veículo de aplicativo, uma opção é o Táxi Mobi, que vai operar com bandeira 1 e até 20% de desconto, segundo a divulgação do evento.

Atrações e Ingressos

Quando: Neste Sábado (1º), a partir das 14h30; e domingo (2), a partir das 14h, na Arena Fonte Nova

Ingresso: R$ 140 | R$ 70 (DiGalera); R$ 196 (DiFrente); R$ 430 (Mirante Premium masc) e R$ 390 (Mirante Premium fem). Compre online e divida em até 10x sem juros no site do Festival de Verão.

Atrações: Sábado - Palco Arena: Harmonia, Ferrugem, Ivete, Dennis DJ Zéneto & Cristiano | Palco Dique: Attooxxa, Iza, Falcão, Baco Exu do Blues. Domingo - Palco Arena: Cortejo Afro, Dilsinho, Bell Marques, Léo Santana, Alok, Wesley Safadão, Parangolé | Palco Dique: Vitão, Melim, Felipe Araújo, Denny.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier