Veja tudo o que rolou no Tudum, da Netflix

A Netflix divulgou na tarde de sábado (24), dentro da programação do evento virtual Tudum, as novidades que entam no catálogo da plataforma nos próximos meses, incluindo produções como Stranger Things - Erros de Gravação, a 2ª temporada de "Casamento às Cegas Brasil, a 3ª temporada de Emily in Paris, a continuação de Enola Holmes e a série 1899, novo projeto dos criadores de Dark.

Confira a seguir os principais anúncios.

ENOLA HOLMES 2:

O filme com Millie Bobby Brown e Henry Cavill chegará à plataforma no dia 4 de novembro.



EMILY IN PARIS 3:

A série estrelada por Lily Collins voltará para a terceira temporada no dia 21 de dezembro. O teaser apresentado pela Netflix mostrou Emily tentando decidir entre o amor de Gabriel (Lucas Bravo) e Alfie (Lucien Laviscount), e dá a entender que ela escolhe permanecer em Paris.



BRIDGERTON E QUEEN CHARLOTTE

De Bridgerton saiu uma pequena prévia do primeiro episódio da 3ª temporada, cuja data de estreia ainda não foi revelada. Também foram anunciados mais detalhes sobre a recém-anunciada série derivada sobre a rainha Charlotte, que será interpretada por India Amarteifio.





Fofoca nova da Lady Whistledown! India Amarteifio, Golda Rosheuvel e Adjoa Andoh vão mostrar a origem da Rainha Charlotte de Bridgerton na minha nova série da Shonda Rhimes. Pelo visto essa temporada vai ter três diamantes, né? #NetflixTudum pic.twitter.com/zWDCqbHnXJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

TERRA DOS SONHOS

O ator Jason Momoa apareceu no evento para falar de Terra dos Sonhos, filme de fantasia que protagoniza e que definiu como uma "uma aventura para todas as idades".



EU NUNCA...

Cenas de bastidores da quarta temporada de Eu Nunca…, mostram que a série terá a presença de Michael Cimino (Love, Victor) no elenco.



THE WATCHER

Série de terror de Ryan Murphy, o criador de American Horror Story também foi apresentada no Tudum. O roteiro se inspira numa história verdadeira. estreia em 13 de outubro.



VOCÊ

A 4ª temporada será dividida em duas partes, que serão ançadas em 10 de fevereiro e 10 de março de 2023. Além disso, o stalker Joe (Penn Badgley) se apresentará agora como o professor Jonathan Moore.

1899

A série de mistério dos mesmos criadores de Dark, que estreia em 17 de novembro, foi outro destaque.



Outras prévias

Apareceram entre os lançamentos a terceira temporada de Outer Banks, Lupin e The Witcher; a segunda temporada de Alice in Borderland; a temporada final de Disque Amiga Para Matar, A Escola do Bem e do Mal (que estreia em 19 de outubro) e o novo filme de ação com Jennifer Lopez, The Mother. Além disso, o evento apresentou Berlim, spinoff da franquia La Casa De Papel, e o filme de espionagem Heart of Ston, com Gal Gadot.

Ainda estiveram na programação do Tudum vídeos curtos com cenas deletadas de Round 6; uma cena inédita da atriz Jenna Ortega como Wandinha Addams na nova série de Tim Burton; um trailer exclusivo da 4ª temporada de The Manifest (que estreia 4 de novembro); Reese Witherspoon e Ashton Kutcher anunciando o novo filme Your Place or Mine para 10 de fevereiro; o elenco de Sombra e Ossos revelando uma prévia exclusiva de sua 2ª temporada; Além de Pinóquio de Guillermo Del Toro e os erros de gravações da quarta temporada de Stranger Things.









É DO BRASIL

Entre as produções nacionais, está o do primeiro filme de ação brasileiro da Netflix, Carga Máxima, com Sheron Menezes e Thiago Martins. Além disso, do o Brasil entregou ainda o primeiro trailer de Depois do Universo, filme que estreia a carreira de atriz da cantora Giulia Be, e o teaser da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil.