Veleiro naufraga no sul da Bahia após colidir com objeto em alto mar

Um veleiro naufragou a 21 milhas náuticas da costa, entre as cidades de Ilhéus e Una, no sul da Bahia, após colidir com um corpo desconhecido em alto mar, na manhã de segunda-feira (18).

Segundo a Marinha da Brasil, o Veleiro “Adventus” vinha realizando trânsito entre as cidades de Parati-RJ e Recife-PE. Quando navegava no trecho entre Comuruxatiba e Ilhéus, por volta das 8h30, colidiu com um objeto não identificado. O choque ocorreu na quilha, no casco da embarcação, abaixo da linha d´água.

Em decorrência, mesmo com os esforços da tripulação em evitar a entrada de água, o Veleiro afundou. A embarcação estava tripulada por três velejadores que, quando perceberam a impossibilidade de evitar o naufrágio, pediram socorro por intermédio do rádio e abandonaram a embarcação por meio de um pequeno bote existente na popa do Veleiro.

Ao tomar conhecimento do pedido de socorro, uma embarcação da marinha foi ao local, conseguindo fazer o resgate dos três tripulantes, conduzindo-os para o Terminal Pesqueiro de Ilhéus, chegando por volta das 12:00 h. Os três tripulantes compareceram na Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus (DelIlhéus), apresentando bom estado de saúde.

A Marinha informou ainda que será instaurado um Inquérito para apurar os fatos e causas do acidente.