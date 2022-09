Velejadores baianos conquistam o 2º lugar na Regata Recife-Fernando de Noronha

Dois velejadores baianos conquistaram o segundo lugar na 33ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha, que aconteceu no último fim de semana. Wallace e Gerald Wicks comandaram o veleiro Stanley Marujo´s num trajeto de 300 milhas náuticas de travessia oceânica, o que corresponde a 560 quilômetros. A Regata Recife-Fernando de Noronha é considerada a maior regata oceânica da América Latina e reúne barcos de diferentes estados brasileiros e até de outros países.

A conquista se tornou ainda mais simbólica já que o barco Stanley Marujo´ compete na categoria ORC, enquanto a última regata foi disputada por embarcações da categoria VPRS, consideradas maiores. Wallace Wicks valorizou o desempenho na prova e ficou feliz com a segunda posição. “Foi segundo lugar com gosto de primeiro, pois disputamos a regata com embarcações bem maiores e chegamos apenas 20 segundos depois do primeiro colocado”, declarou.

A mudança de categoria ocorreu porque não havia outras embarcações para competir na categoria ORC. No ano passado, a dupla foi campeã da competição nesta modalidade pela sexta vez.

Além dos seis títulos, Wallace e Gerald Wicks já conquistaram três vezes a Regata Salvador-Ilhéus e foram campeões baianos de Vela de Oceano seis vezes. Dentre os títulos, destacam-se também o terceiro lugar no Sul Americano de Vela Oceânica (2011) e terceiro colocado também na Semana de Vela de Ilhabela (2011, 2019 e 2022).

Para a Regata Recife-Fernando de Noronha, a tripulação do Stanley Marujo´s foi formada por Agatha Wicks, Mario Meirelles, Dabilson Victor Vasconcelos e Anderson Assunção, de Salvador, Francesco Colombo, de Porto Alegre, Caio Gabriel Marcondes, de Belo Horizonte, André Azevedo, que é de Recife e Arivaldo Barreto Júnior, de Aracaju.