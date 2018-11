Velejadores baianos se classificam para o Pan-Americano de Lima

A Bahia estará representada na vela no Pan-Americano de Lima-2019. Os velejadores Juliana Duque e Rafael Martins, do Yacht Clube, conquistaram a vaga para os Jogos na classe Snipe no último final de semana durante a Copa Brasil de Vela, em Florianópolis. A dupla baiana venceu as três regatas do último dia de competições e levou o troféu da seletiva brasileira.

Será a segunda vez que o estado enviará representantes na Vela em um Pan. A primeira vez aconteceu em Indianápolis-1987, quando Jonas Penteado foi medalha de prata na classe Laser. Juliana vem de grandes conquistas recentes. Foi campeã mundial da Snipe em 2016, ao lado de Amanda Sento-Sé, e ouro nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba, neste ano, junto com Rafael Rizzato.

A dupla que estará em Lima-2019 foi campeã sul-americana em 2016, vice em 2017 e também 2º no Campeonato do Hemisfério Ocidental de Snipe, neste ano. Assim, chegarão ao Peru com reais chances de medalha.