Velho do Rio é o personagem mais popular de Pantanal

A popularidade de Pantanal nas redes sociais tem impressionado a Globo. Para acompanhar a movimentação da trama, departamento de pesquisa da emissora monitorou os personagens mais comentados e elogiados da novela das nove. O resultado foi considerado surpreendente: o Velho do Rio (Osmar Prado) é o mais popular e o protagonista Jove (Jesuita Barbosa) está fora do pódio da web.

A empresa reuniu comentários feitos em Twitter, Instagram, Facebook e TikTok. Hoje, cerca de 35,8 milhões de telespectadores assistem à novela - esse número não conta quem vê pelo Globoplay, streaming da emissora.

A maior explicação para o boom de audiência e repercussão da trama de Bruno Luperi a partir do original do seu avô, o dramaturgo Benedito Ruy Bartbosa, tem agradado ao público jovem, entre 15 a 29 anos. Houve um crescimento de 25% de telespectadores dentro dessa faixa etária em relação à antecessora, Um Lugar ao Sol.

No ranking dos personagens, o Velho do Rio aparece em primeiro lugar. A interpretação magistral de Osmar Prado, somada a perfil misterioso e aos poderes sobrenaturais do personagem, ajuda a explicar o fascínio que grande parte da audiência tem por ele.

O segundo lugar é de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que se tornou a responsável por boa parte dos memes envolvendo Pantanal. A Globo constatou que a cena em que Maria dizia que Alcides (Juliano Cazarré) tinha uma "fivela de respeito" chegou a ter 150 mil vídeos de reprodução no TikTok.

A protagonista Juma (Alanis Guillen) é a terceira mais querida de acordo com a pesquisa. No Twitter, a expressão "Tô com réiva" já chegou a ser comentada por quase 1 milhão de contas.

Pantanal fica no ar até outubro, quando será substituída por Travessia, novela de Glória Perez com direção de Mauro Mendonça Filho.

