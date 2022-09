Velho do Rio fará revelação sobre filhos de Zé Leôncio e pedirá segredo a Juma

Mesmo longe, o Velho do Rio (Osmar Prado) sabe de tudo. No capítulo desta segunda-feira (19) de Pantanal, a entidade contará a Juma (Alanis Guillen) que Tadeu (José Loreto) não é filho biológico de José Leôncio (Marcos Palmeira).Percebendo que fez uma fofoca, ele pedirá para a menina-onça guardar o segredo, pois isso virá à tona no momento certo.

"Nem o Joventino pode saber", pedirá.

Mesmo sabendo que não avô de sangue de tadeu, nos próximos capítulos de Pantanal, o Velho do Rio vai aparecer pela primeira vez para Tadeu.

Tudo começará quando o rapaz descobrir que não é filho biológico de José Leôncio e decidir ir embora de vez da fazenda. Quando estiver no caminho, tocará o berrante como um sinal de despedida da família. Em seguida, dará de cara com o Velho, que perguntará para onde ele está indo com tanta pressa. O guardião afirmará que conhece Tadeu desde pequeno e que há muito tempo queria conversar com ele.

Ele contará tudo para o Velho, que dirá que, se ele não fosse seu neto, não tocaria um berrante daquela forma. O homem comentará ainda que o rapaz não poderia ter arrumado um pai melhor do que José Leôncio. Muito emocionado, Tadeu se convencerá de que deve voltar para a fazenda.

Saiba o que acontece esse semana na novela das nove:

Segunda-feira (19)

Marcelo e Guta comunicam a José Leôncio que Solano foi demitido porque estava realmente armado. Zaquieu assume ter prendido Solano, deixando Alcides livre da responsabilidade. José Leôncio pede desculpas a Zefa. Irma deixa todos atônitos ao afirmar que Solano mentiu quando disse que iria para Aquidauana. Tadeu deixa claro que não quer se casar. Muda diz a Juma que pressente morte na fazenda. Solano se abriga na tapera, sem saber que é a casa de Juma. Zuleica acusa Tenório de sentir ciúme de Maria Bruaca. No instante em que Solano vai sacar a arma, as luzes da tapera se extinguem por completo.

Terça-feira (20)

José Leôncio encontra a arma de Solano no barco que Juma deixou na tapera. José Leôncio e José Lucas confrontam Tenório sobre Solano. Juma diz a Irma que o Velho do Rio virou sucuri e engoliu Solano. Filó diz a Tadeu que está preocupada com o cansaço de José Leôncio. Renato descobre informações sobre a atuação de Tenório no Sarandi. Renato aconselha Tenório a esquecer a ideia de matar os Leôncio. Maria Bruaca diz a Filó que sente pena de Tenório depois da morte de Roberto. Marcelo coloca Tenório contra a parede e pede explicações ao pai sobre a contratação do pistoleiro Solano.

Quarta-feira (21)

Tenório nega para Marcelo que tenha dado ordem a Solano para matar e diz ao filho que deseja viver em paz. Zaquieu revela a Alcides que todo seu esforço é para ficar perto do peão. Tenório entrega para Maria Bruaca as escrituras das terras do Sarandi. Tenório surpreende a todos com a forma gentil com que trata Maria Bruaca. Muda se nega a servir Tibério. Mariana deixa Irma arrasada ao dizer que Trindade deve ter se esquecido dela. Mariana percebe que Juma saiu do quarto para ir à tapera ter sua filha. Juma não vê que Solano está à espreita, esperando o momento para atentar contra ela.

Quinta-feira (22)

Solano rende Juma e pergunta pelo Velho do Rio, ameaçando a moça. Juma fica possessa quando Solano confirma que atirou no Velho do Rio. Irma pressente que Juma precisa de ajuda. Solano se depara com uma onça, que o cerca dentro da tapera. Muda se assusta ao ver Juma arrastando o corpo de Solano. O Velho do Rio está sem forças por causa do tiro que levou de Solano. José Leôncio vai com Alcides avisar a Tenório da morte de Solano. Muda pede para Juma matar Tenório. Marcelo desconfia de Tenório. Alcides critica Maria Bruaca por acreditar em Tenório. Irma diz a José Lucas que acha que Solano morreu nas garras da Juma.

Sexta-feira (23)

José Lucas diz a Irma que talvez ela não esteja pronta para esquecer Trindade. Juma ameaça Jove, diante da insistência do marido de tirá-la da tapera. Mariana fica desesperada ao concluir que o filho de Irma nascerá antes da hora. Juma tem sua filha com a ajuda do Velho do Rio. Juma avisa a Jove que ficará na tapera com a filha. Irma afirma a José Lucas que o filho dela só nascerá com a presença do pai. Eugênio tem a impressão de ter visto Trindade em sua chalana. Irma tem uma visão com Trindade, que liberta o filho de qualquer vínculo e o entrega nos braços de Irma. Filó fica perplexa ao saber por Irma que Trindade fez seu parto.

Sábado (24)

Trindade diz a José Lucas que seu caminho é viver ao lado de Irma. Juma diz a Jove que voltará para a fazenda. Juma deixa José Leôncio levar a neta nos braços a galope, como o sogro fez com Jove. Juma acerta com Muda que se transformará em onça para matar Tenório. José Leôncio se preocupa com o cansaço que sente, mas não aceita fazer exames, mesmo com a insistência dos filhos. José Leôncio avisa a Tibério e aos peões que sairá com a próxima comitiva. Filó comenta com Tadeu e Zaquieu que José Leôncio pode acabar morrendo ao querer provar que está bem.