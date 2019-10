Velho Espanha realiza sarau em homenagem a Mestre Moa do Katendê

Para homenagear e celebrar a vida do Mestre Moa do Katendê, morto no dia 8 de outubro de 2018, após uma discussão política, acontece nesta terça (9), no Velho Espanha Bar e Cultura, nos Barris, às 18h, o saurau ‘Moa Vive’.

Para compor as homenagens, o documentário dirigido Carlos Pronzato e produzido por Carlos Magalhães, ‘Mestre Moa do Katendê - a primeira vítima’, será exibido às 18h. O documentário é uma produção independente e tem como objetivo celebrar a memória, legado e realizações de Moa do Katendê e denunciar o seu assassinato.

Às 19h, uma roda de capoeira vai estar aberta para quem quiser jogar e logo depois, às 20h, uma outra roda, agora de bate-papo, vai reunir amigos e familiares do Mestre para uma conversa sobre quem foi o Mestre Moa do Katendê.

Abrindo o palco do Velho Espanha, Litão vai apresentar a composição, ‘Moço do Badauê’, seguido de apresentações de Filipe Lorenzo, Daniel Farias, Gabriel Póvoas, Yan Paiva e Igor Reis. Além dessas apresentações, o palco do espaço vai estar disponível para outros artistas que quiserem homenagear o capoerista.



Serviço

O quê: Moa Vive

Onde: Velho Espanha Bar e Cultura (Barris, centro)

Quando: Terça, dia 8 de outubro, às 18h