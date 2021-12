Velhos amigos na política e na música

Duas lendas americanas. Um é político de alta categoria, o primeiro presidente preto dos Estados Unidos. O outro é uma estrela do rock, um dos artistas mais importantes daquele país. Com uma semelhança improvável de perfis, Barack Obama e Bruce Springsteen revelam muito em comum nas atitudes e posicionamentos cotidianos. A visão social pautada pela democracia é o que os une, além da música, claro. Obama e sua mulher Michelle são fãs da obra de Springsteen.

A relação poderia se manter nesse patamar mais formal não fosse o convite que o ex-presidente fez ao artista para que ampliassem a conversa iniciada em 2008, quando Bruce fez campanha pública para a eleição de Barack para a presidência. A ideia era gravar um podcast, disponível no Spotify, para refletir sobre a vida, a carreira e o que aprenderam ao observar o mundo. O resultado ficou tão bom que o podcast se converteu em livro, ricamente ilustrado com fotos e documentos da trajetória de ambos, além do texto original.

“Quando Bruce e eu nos sentamos pela primeira vez no verão de 2020 não sabíamos que rumo nossa conversa tomaria. O que eu sabia era que Bruce é um grande contador de histórias, um poeta da experiência americana e que ambos tínhamos muita coisa na cabeça”, conta Obama no prefácio de Renegados - Born in the USA, lançado no Brasil pela editora Companhia das Letras.

Por mais acostumado que estivesse a lidar com estúdios, Bruce confessa que se sentiu intimidado:

“Sou só um cara que toca guitarra de Nova Jersey, com ensino médio completo. Achava que não estava certo fazer esse podcast com Obama. Mas Patti, minha mulher, me convenceu que as pessoas iriam adorar ouvir nossas conversas”.

Mas, como o leitor pode perceber, o encontro, realizado no estúdio onde Bruce exibe mais de mil guitarras, rendeu bastante. Os amigos falam extensivamente de racismo e democracia, assim como das desigualdades dos Estados Unidos de hoje e de sempre.

“À primeira vista, pode parecer que eu e o Bruce não temos muito em comum”, declara Barack logo no início do primeiro capítulo, intitulado Uma Amizade Improvável. “Ele é um homem branco de uma cidade pequena em Nova Jersey. Eu sou um negro mestiço nascido no Havaí. Ele é um ícone do rock. Eu sou advogado e político”, instiga.

Juntos, dão uma aula sobre o que se poderia chamar de história americana, mas o certo mesmo é falar humanidade.