'Velocidade, força e resistência': lateral Chávez apresenta características no Bahia

Último jogador anunciado pelo Bahia, o lateral esquerdo Jhoanner Chávez foi apresentado nesta terça-feira (10). Ainda tímido, o equatoriano de 20 anos está se adaptando ao Brasil. Durante a entrevista, ele precisou de um intérprete para entender as perguntas. Segundo ele, no entanto, o maior desafio até agora é suportar o calor baiano.

"Não tenho estratégia [ de adaptação]. Acredito que já ter trabalhado com Renato Paiva é uma vantagem na adaptação. O que mais está pegando aqui é que faz muito calor, no Equador fazia um pouco mais de frio (risos)", iniciou ele.

No Bahia, Chávez reencontrou o técnico Renato Paiva. Os dois trabalharam juntos no Independiente del Valle e conquistaram o título da liga nacional, em 2021. No ano passado, o lateral venceu a Sul-Americana ao bater o São Paulo na final. Feitos que o colocaram entre os 10 atletas mais promissores do mundo na posição.

Questionado sobre as suas principais características, Chávez afirma que se destaca pela velocidade. Tanto no ataque quanto na defesa. O jogador vinha sendo monitorado pelo Grupo City desde quando estava na base do del Valle. Os valores da negociação não foram divulgados, mas gira na casa dos R$ 18 milhões. Um recorde na história do Bahia.

"O principal é que tenho muita velocidade, força e resistência. Acho que isso pode ajudar muito a equipe. Tenho muito entendimento do jogo. Acredito que me encaixei muito bem na linha de três, acho que ali foi a minha evolução e que me colocou nessa lista [de promissores]", explicou.

"Tenho um plus na velocidade que me ajuda na defesa e no ataque. Eu sempre consigo estar atento, olhar para trás quando é preciso fazer algum tipo de corte", completou.

Tudo novo

Além da língua, do clima e dos novos companheiros, Chávez viverá uma situação nova no Bahia. Ele conta que está ansioso para jogar com a Fonte Nova lotada, pois como o Independiente del Valle tem uma torcida pequena, ele não está acostumado a atuar com o estádio cheio.

"Estou muito ansioso para seguir crescendo como jogador. Essa é a minha primeira vez fora do país e espero deixar uma boa imagem, além de evoluir. Na realidade isso é muito novo para mim, ter muito público e jogar diante deles. No Equador nós tínhamos uma torcida muito fiel, mas pequena. Aqui nós temos uma grande torcida e isso me deixa motivado", finalizou.