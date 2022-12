Velório de Pelé será aberto ao público na Vila e vai durar 24h

Fãs, amigos e familiares vão poder se despedir de Pelé e prestar as últimas homenagens ao Rei do Futebol. O Santos informou que o velório de Edson Arantes do Nascimento começará na próxima segunda-feira (2), às 10h, e será aberto ao público. A cerimônia terá 24h de duração e será encerrada no dia seguinte, no mesmo horário.

De acordo com o clube, corpo do ex-jogador será levado do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para o estádio do Peixe na madrugada de segunda. O caixão será posicionado no centro do campo.

Todos que quiserem se despedir do Rei do Futebol entrarão pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro, com saída pelos portões 7 e 8. Já as autoridades terão acesso pelo portão 10.

O velório seguirá até às 10h de terça-feira (3), quando acontecerá um cotejo nas ruas de Santos. Está prevista uma passagem pelo Canal 6, onde mora dona Celeste, mãe de Pelé, que completou 100 anos no dia 20 de novembro.

O corpo do maior ídolo do Santos e do futebol brasileiro será sepultado na Memorial Necrópole Ecumênica, também na cidade do litoral paulista, em ato reservado para familiares.

O tricampeão mundial morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira (29), por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há um mês, desde 29 de novembro. A internação aconteceu por causa de uma infecção respiratória, após o ex-jogador contrair covid-19, e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

Confira, abaixo, a nota do Santos FC:

