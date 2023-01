Velório de Pelé terá esquema digno de Rei na Vila Belmiro

A despedida de Pelé será digna de um rei. O velório do Atleta do Século começará nesta segunda-feira (2), em um esquema similar ao funeral da Rainha Elizabeth II, do Reino Unido. A cerimônia está prevista para começar às 10h e terá duração de 24h, encerrando somente na terça-feira (3), no mesmo horário.

O corpo de Pelé será velado na casa do Santos, a a Vila Belmiro, onde o maior jogador de todos os tempos encantou o mundo. O local foi escolhido por um pedido do próprio Rei, que morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos.

Duas tendas foram montadas na Vila. Uma, no centro do campo, receberá família, amigos e ídolos do Santos, com cerca de 100 cadeiras instaladas. Nela, ficará posicionado o caixão com o corpo do tricampeão mundial.

A outra área, maior, será destinada a autoridades e convidados ilustres. A depender do aval da família, algumas pessoas poderão migrar para a tenda central. Esse grupo entrará pelo portão 10, onde fica o Salão de Mármore, enquanto a família acessará o estádio pelo Memorial das Conquistas.

Os fãs não terão acesso às tendas. Eles vão acessar o estádio pelos portões 2 e 3, e percorrerão um trajeto específico, a alguns metros do caixão. O caminho tem tablados de madeira, uma preocupação do Santos com o gramado para o início do Campeonato Paulista. Gradis irão impedir esse grupo de acessar o campo.

Os torcedores serão monitorados e seguirão em fila indiana até a saída, pelos portões 7 e 8. A estimativa é de, no máximo, 10 minutos de permanência, a partir da entrada. Assim como o funeral da Rainha Elizabeth II, não será permitido parar para tirar fotos. A solenidade deve ocorrer com caixão lacrado.

Na parte superior das arquibancadas, há três faixas já instaladas. Uma delas tem o dizer 'Viva o Rei' e outra, 'Pelé 82 anos'. A terceira é maior e traz uma imagem do ex-jogador sendo carregado nos ombros, com a camisa 10 em evidência. É um registro feito no Maracanã no dia 19 de novembro de 1969, data do milésimo gol de sua carreira.

Todo o esquema de segurança e montagem teve a autorização da família de Pelé. A preparação começou no dia 23 de dezembro, quando o quadro de saúde do ídolo mundial piorou. O processo chegou a ser desativado por solicitação do Santos, já que estava prejudicando o gramado da Vila Belmiro. Nos últimos dias, a montagem foi retomada e finalizada.

Quem vai?

Conhecido mundialmente desde os 17 anos, Pelé deve reunir personagens de vários cantos do planeta em seu velório. Até o momento, o presidente da Fifa, Gianni Infantino; o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues; e o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, foram alguns dos dirigentes confirmados. Andrés Rueda, presidente do Santos, também estará presente.

A cerimônia também será o primeiro evento da agenda oficial do presidente Lula (PT). Também são esperados na Vila Belmiro: o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que é torcedor do Santos; Tarcísio de Freitas (Republicanos), novo governador de São Paulo; o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB); e o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). É possível que o ex-presidente norte-americano Barack Obama também compareça.

Por outro lado, ainda não se sabe quais jogadores e ex-companheiros de Pelé estarão presentes. Neymar e Gabigol, que foram revelados no Santos e usaram a camisa 10, não confirmaram a ida. Já os representantes do atual elenco do Peixe pediram para comparecer ao velório, e vão todos juntos, em vans, já no fim do dia.

Cortejo e enterro

O velório deve ser encerrado às 10h de terça-feira (3), quando o corpo do tricampeão mundial será levado em cortejo pelas ruas de Santos. O trajeto passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Dona Celeste Arantes, que completou 100 anos em novembro.

O enterro deve acontecer às 14h, em solenidade restrita a familiares. Pelé será sepultado em um mausoléu no primeiro andar do Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, homologado há mais de 20 anos no Guiness Book, o livro dos recordes, como o mais alto cemitério vertical do mundo. O Rei optou pelo local pessoalmente, há 19 anos.

"Escolhi por sua organização, limpeza, estrutura. É um local muito agradável. A gente não se sente deprimido, nem parece que estamos num cemitério. Ficamos à vontade, nos transmite tranquilidade, paz", disse Pelé, na ocasião.

O planejamento anterior era pelo nono andar do Memorial, em um lóculo reservado pelo próprio Pelé em 2003, com vista para a Vila Belmiro. O número do andar era uma homenagem ao pai do Rei, João Ramos do Nascimento, conhecido por Dondinho, que usava a camisa 9 em seus tempos de jogador.

"Ele era centroavante e usava a camisa nove. Por isso, escolhi o andar com este número e que dá para ver o estádio. Com certeza, ele iria aprovar a ideia", disse Pelé.

Mas, após conversa com a administração do local, a família do tricampeão mundial concordou que o sepultamento fosse no primeiro andar, em um mausoléu.

A ideia é que o lugar vire ponto turístico em Santos, depois do enterro. O espaço será aberto ao público para visitas, em datas ainda não divulgadas.