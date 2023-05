Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas com participação de Ludmilla

Com um elenco que inclui nomes como Charlize Theron, John Cena, Helen Mirren, Brie Larson e Daniela Melchior (que vive uma brasileira) e locações no Rio, em Londres, Roma e Portugal, o custo de Velozes e Furiosos 10 foi lá pra cima: com orçamento estimado em US$ 340 milhões, sendo o terceiro filme mais caro de toda a história do cinema.

Ao longo de 2h20, o longa é tudo aquilo de que os fãs mais gostam: carros esportivos em alta velocidade, vilões inacreditáveis e, acima de tudo, cenas que desafiam todas as leis da física.

É interessante notar como aqui tudo é maximizado. O cineasta Louis Leterrier (que dirigiu O Incrível Hulk) se inspira em momentos como o míssil desviado com a mão por The Rock ou quando Dom bate seu carro para voar, pegar Letty no ar, cair em outro carro e sair andando para fazer disso uma regra em Velozes e Furiosos 10: tudo é absolutamente inacreditável.

Veja o trailer:



No entanto, veja bem: é o décimo filme da franquia. Se a pessoa chegou até aqui, ela com certeza vai se divertir com esses momentos, dar algumas risadas e seguir em frente. A trama, que começou com amigos fazendo racha nas ruas e aos poucos se tornou um Missão: Impossível com automóveis, também já é fichinha para os fãs. Até mesmo aquela já tradicional expressão facial de Vin Diesel quando é desafiado não é problema para os fãs.

NÚCLEOS

O único problema que pode incomodar os fãs é como, com tantos personagens, o roteiro de Dan Mazeau, Justin Lin, Gary Scott Thompson separa a "família" em núcleos: Michelle Rodriguez e Charlize Theron de um lado; Ludacris, Tyrese Gibson, Sung Kang e Nathalie Emmanuel do outro; e Vin Diesel praticamente sozinho.

Vai ficar aquela ansiedade para uma reunião completa desses personagens em Velozes e Furiosos 10: Parte 2, em 2024.

O que eles esperam é um encerramento digno de tudo o que foi visto até aqui - e é isso que lhes é entregue. Explosões, uma bomba gigante em Roma, carros saltando de aviões: tudo isso acontece em Velozes e Furiosos 10 com naturalidade.

MITOLOGIA

É como Vin Diesel disse recentemente (de maneira exagerada, é claro): a franquia já tem uma "mitologia" tão própria quanto O Senhor dos Anéis, de JRR Tolkien:

"Você sabe o que fica mais difícil? O trabalho fora da tela. O pensamento, a expansão... Há uma razão pela qual Tolkien parou de escrever depois de um tempo Porque é muito difícil continuar as mitologias. Ninguém pensa nisso nesse contexto, mas é real. Não é a coisa mais fácil do mundo...", disse o astro para a revista Variety, completando, ainda, que Velozes e Furiosos é "O Senhor dos Anéis da ação".

E, apesar da abundância de personagens que povoam o filme, há algumas participações especiais que ajudam a dar ainda mais esse tom de fechamento especial.

É o caso de Rita Moreno (de Amor, Sublime Amor) que, aos 91 anos, volta como a avó de Toretto, e Helen Mirren (A Rainha, RED) que retorna a seu antigo papel, como Queenie. E, para os fãs brasileiros, ainda há uma participação especial da cantora Ludmilla, em uma cena que se passa no Rio.

O elenco de Velozes e Furiosos 10 gravou um vídeo cantando Cheguei, sucesso de Ludmilla, para homenagear a cantora brasileira que faz uma participação no novo filme da franquia. O perfil de fãs da artista compartilhou o recado dos atores no Twitter nesta terça-feira, 16.

No novo vídeo, Mia Toretto aparece cantando a música Cheguei e também convida os brasileiros a assistirem ao filme, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (18).

Vin Diesel aparece na gravação e manda um recado diretamente para a artista:

"Ludmilla, nós estamos muito orgulhosos de você. O Brasil tem um lugar especial no nosso coração, nós filmamos aí o ‘Velozes 5'. Nunca vamos esquecer. Na época eles diziam que nós não podíamos filmar nas favelas, nós fomos e todos nos receberam de braços abertos. Estamos orgulhosos de ter você representando o Brasil no filme", concluiu.