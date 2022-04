Velozes e Furiosos 10 terá Brie Larson no elenco: "Bem-vinda à família"

Estrela de Capitã Marvel, Brie Larson é a nova adição ao elenco de Velozes e Furioso 10, como anunciou o astro e produtor Vin Diesel no Instagram.

"Sim, eu sei... Vocês veem esse anjo atrás de mim me fazendo rir, e dizem para si mesmos: 'É a capitã Marvel'. Claramente existe amor e riso nessa imagem. O que vocês não veem, no entanto, é a personagem que irão conhecer em Velozes 10. Vocês não fazem ideia do quão atemporal e incrível ela vai ser na nossa mitologia", escreveu.