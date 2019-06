Velozes e Furiosos 9: Vin Diesel comemora primeiro dia de filmagens

A franquia Velozes e Furiosos vai chegar ao nono filme em 2020. Esta semana, os atores envolvidos com a produção comemoraram o início das filmagens. O astro Vin Diesel chegou a gravar um vídeo ao lado de Michelle Rodriguez anunciando a novidade para os seguidores do Instagram. A estreia de Velozes e Furiosos 9 acontece no dia 22 de maio de 2020.



A atriz Nathalie Emmanuel também comemorou o retono. "Dia um (...) o time está junto novamente", escreveu em sua conta no Twitter. Ela faz o papel de Ramsey, personagem que apareceu no sétimo filme da franquia. O novo filme não contará com participação de Dwayne Johnson, o The Rock, intérprete de Luke Hobbs. O roteiro de Velozes e Furiosos 9 é assinado por Daniel Casey, e Justin Lin retorna à direção.

Antes da chegada deste próximo capítulo, o spin-off da franquia, Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw, será lançado no Brasil no dia 1º de Agosto de 2019. Nos EUA, o filme estreia uma semana antes, em 26 de julho.

A trama acompanha Luke Hobbs e Deckard Shaw, que unem forças para uma missão secreta. De acordo com fontes não reveladas, inicialmente o roteiro traria a dupla atrás da personagem Cypher, interpretada por Charlize Theron em Velozes e Furiosos 8. No entanto, a participação da atriz não era dita como certa.