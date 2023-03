Vem aí? Agente de Ancelotti esteve no Brasil para 'sentir clima'

Um futuro com Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira pode estar cada vez mais perto. Agente do técnico italiano, Frank Trimboli esteve no Brasil neste fim de semana para "sentir o clima" do futebol nacional. A informação é dos colunistas Bruno Andrade e Danilo Lavieri, do UOL Esporte.

Segundo os jornalistas, Trimboli não chegou a se encontrar com representantes da CBF. O agente teria circulado quase sempre na companhia do pentacampeão Gilberto Silva, com quem trabalhou na época de jogador. Ele também teria tentado se aproximar de outros grandes nomes do futebol brasileiro, como Kaká, Cafú e Falcão.

Ancelotti é um dos principais alvos da CBF para ser o novo técnico da Seleção. O italiano tem contrato com o Real Madrid até 2024, mas não vive uma fase boa à frente da equipe. A temporada de tropeços no Campeonato Espanhol estaria desagradando o presidente do clube, Florentino Pérez.

O mandatário, aliás, já teria até um possível substituto para o cargo: Mikel Arteta, atual comandante do Arsenal. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil Blanca Remontada, que acompanha o dia a dia do Real Madrid, e reproduzida por outros jornais europeus.

Segundo o jornal Sport, o ciclo de Ancelotti no clube merengue está perto do fim, e apenas um grande título poderia garantir ao técnico mais uma temporada no cargo. A Liga dos Campeões seria o caminho mais possível. O Real está com vaga encaminhada às quartas de final, após vencer o Liverpool, na Inglaterra, por 5x2. O jogo de volta das oitavas será na próxima quarta-feira (15), às 17h, no Santiago Bernabéu.

Arteta está no comando do Arsenal desde o fim de 2019, e tem vínculo até a metade de 2025. O time, aliás, é o atual líder do Campeonato Inglês e sonha em quebrar jejum de 19 anos sem o título nacional.