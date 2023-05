Vem aí? Ivete Sangalo faz brincadeira sobre possibilidade de trazer Beyoncé para Salvador

A notícia de que a rainha Beyoncé estará de volta no Brasil em 2024, conseguiu mexer com as emoções dos fãs da cantora, que esperam por esse retorno desde a última passagem dela por aqui, em 2013, ainda no Rock in Rio.

Com isso, foram questionar Ivete Sangalo, que já dividiu os palcos com a famosa internacional no Parque de Exposições, em Salvador, há 13 anos atrás. Através dos stories do Instagram, a mãe de Marcelo, Helena e Marina "debochou" da situação.

"Ivete, é a senhora que vai trazer Beyoncé ano que vem para Salvador?", questionou um seguidor. Com o bom humor de sempre, a baiana de Juazeiro brincou: "Mulher, eu estou ligando para ela, mas está dando na caixa...".

Ainda não há datas confirmadas para os shows de Beyoncé no Brasil, principalmente no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, mas a expectativa que ela faça alguma apresentação na Bahia é grande.

Vale lembrar que Beyoncé já esteve também nas praias paradisíacas de Trancoso, no sul da Bahia. Há boatos de que a famosa teria uma mansão no local, mas nada confirmado. Devido aos rumores dessa casa, os fãs da artista já estão pensando na possibilidade dela vir à Salvador durante a turnê.