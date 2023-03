Vem aí? Naldo promete trazer Cristiano Ronaldo para o Brasileirão

Mais uma vez, Naldo Benny chamou atenção com uma declaração surpreendente. Dessa vez, envolvendo Cristiano Ronaldo. Durante entrevista ao podcast Denilson Show, na última segunda-feira (27), o cantor afirmou que está arquitetando um plano para que o atacante dispute o Brasileirão. Segundo ele, a ideia é levar CR7 ao Flamengo.

Naldo afirmou que conheceu o astro português quando esteve em Madri. Segundo o artista, o lateral Marcelo, hoje no Fluminense, foi quem apresentou os dois, e tornou o sonho possível.

"Meu parceiro Marcelo que me apresentou ao Cristiano Ronaldo. Eu já estou preparando para trazê-lo para o Flamengo, vocês vão ver. Eu quero desenrolar isso. Essa é nova, ninguém sabe disso. Tá duvidando de mim?" disse Naldo, enquanto Denilson ria da situação.

Por enquanto, Cristiano Ronaldo ainda tem contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita. O vínculo do jogador com o clube vai até junho de 2025, e o acordo prevê ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e acordos de publicidade.

Ainda durante a conversa, Denilson perguntou se Naldo teria participado do retorno de Marcelo ao Fluminense, e o cantor confirmou. Esposa do artista, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, afirmou que ele foi procurado para intermediar negociações.

Cristiano Ronaldo no Flamengo??? O @naldobenny falou que vai trazer o homem pra jogar no Mengão ????????????



E aí nação, confia? Pra essa e outras resenhas se liga aqui no papo completo: https://t.co/1EKSbJqX6A pic.twitter.com/dm5MD01A3O — Denilson Show (@denilsonshow) March 27, 2023

Nos últimos meses, Naldo vem viralizando com algumas histórias surreais. Ainda no tema esporte, ele afirmou que foi convidado pela Nike para ir a um "lugar especial para pessoas especiais". Lá, pegou um tênis LeBron 12, o que teria deixado LeBron James boquiaberto. Isso porque, segundo o cantor, nem o astro do basquete teria a cor escolhida.

"Então, esse tênis, eu cheguei no American Airlines Arena com ele no pé. LeBron e a galera da rapaziada dele bateram o olho e meio que deram uma boladinha, porque essa cor aqui específica, desse modelo... Depois, ele conversando com o (Anderson) Varejão, tal, e a galera comentando, falando que ele nunca tinha visto", afirmou Naldo, em vídeo postado nas redes sociais.

Outra declaração surpreendente do cantor envolveu Gisele Bündchen: ele afirmou que foi quem convenceu a modelo a passar o Carnaval de 2023 no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a top model veio com um contrato milionário para ficar em um camarote na Sapucaí.