Vem, Sanju: Esquenta do Arraiá da Bier aquece corações para festa mais charmosa do Nordeste

Falta pouco mais de um mês para o São João e aí já sabe, não é mesmo? Esqueça aquela agonia de carnaval: agora, a gente vai ficando mais dengoso, querendo estar mais perto, coladinho, naquele ritmo de forró e do jeito que pede o frio.

Para abrir as portas para a festa mais charmosa do Nordeste, no próximo domingo tem o Arraiá da Bier, com atrações como Leo Estakazero, Revotrio e Trio Anarriê. A festa, que acontece no Trapiche Barnabé, ainda tem uma série de ativações como Touro Mecânico e brincadeiras no estilo de quermesse.

Tá bom ou quer mais? Quer mais?! Então tome: assinantes CORREIO têm direito a 20% de desconto na compra dos ingressos, que estão à venda no Sympla por R$90.