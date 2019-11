Vencedor do Festival de Gramado, Pacarrete estreia em Salvador

Grande vencedor do último Festival de Cinema de Gramado, de onde saiu com oito Kikitos, Pacarrete é um dos destaques do Panorama Internacional Coisa de Cinema deste domingo (3). O filme do diretor cearense Allan Deberton será exido na mostra Panorama Brasil, às 20, no Cine Itaú Glauber Rocha - onte o festival segue até a próxima quinta. A sessão será seguida de bate-papo com o diretor e com a atriz Marcélia Cartaxo, 56 anos, a protagonista da história que tem arrebatado plateias por onde passa.

Entre os prêmios de Gramado, estão os de filme, direção e roteiro (também de Allan Deberton) e melhor atriz para Marcélia, que tem sido apontada como um destaques da produção. “Ela é uma bailarina muito excêntrica”, resume a atriz paraibana, que chegou a fazer aulas de balé, de piano e aprender um pouco de francês para viver a personagem, uma mulher que volta para a pequena cidade cearense de Russas para cuidar da irmã, e é considerada meio doida por todos.

“Ela não é reconhecida socialmente como artista e sofre muito com isso. O filme fala da força da arte e de sua importância política, de seu poder”, reflete a atriz. Ela conta que precisou até de remédio para encarar as duas coreografias que executa no filme, mas que valeu a pena. “Pacarrete tem um lado denso, noturno, mas também tem um lado colorido”, pontua.

Marcélia Cartaxo e José Dumont em A Hora da Estrela, que marcou a estreia da atriz no cinema (Foto: Divulgação)

Vivendo atualmente em João Pessoa, Marcélia diz que está muito feliz com a carreira que o filme tem feito em diferentes festivais. E também em poder viver de arte, apesar das dificuldades. A atriz se prepara para gravar o longa A Mãe, do diretor paulista Cristiano Burlan. “A Suzana sempre me dizia que em cinema é uma coisa de cada vez”, afirma Marcélia, referindo-se à diretora paulista Suzana Amaral.

Foi Suzana a responsável pela apresentação da atriz ao Brasil, no filme A Hora da Estrela (1985). Atrás de uma atriz nordestina para viver a solitária personagem criada por Clarice Lispector, Suzana conseguiu extrair a interpretação visceral da jovem de 22 anos, que dava os primeiros passos no teatro e arrebatou o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim.



DOIS CLÁSSICOS DE GLAUBER ROCHA

A programação de hoje do Panorama será aberta às 13h, com o clássico Terra em Transe (1967), que integra a Mostra Glauber Rocha. Com elenco estrelar formado por artistas como Jardel Filho, Paulo Autran, José Lewgoy e Paulo Gracindo, o filme é uma grande alegoria sobre o Brasil do período. O cineasta baiano, que completou 80 anos de nascimento em março, é o grande homenageado desta edição do evento, com a exibição de três dos seus principais filmes, em cópias restauradas: além de Terra em Transe, hoje também tem O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969), às 16h10. O filme, que dialoga com Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963) foi o ganhador do prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes . Na quinta-feira, foi exibido A Idade da Terra (1980).

O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro: cópia restaurada (Foto: Divulgação)



LIVRO E BATE-PAPO SOBRE PRESENÇA FEMININA NO CINEMA

O livro ‘Mulheres Atrás das Câmeras: as Cineastas Brasileiras de 1930 a 2018’ , organizado por Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Silva, será lançado NESTE DOMINGO (3), às 13h, na Livraria LDM do Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha. A atividade integra acontece em roda de conversa sobre as dificuldades e caminhos para as mulheres que fazem cinema no país. Participam do bate-papo as críticas Amanda Aouad e Cecília Barroso e as cineastas Marília Hughes e Ceci Alves. Lançado pela Estação Liberdade em parceria com a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), o livro custa R$ 64.





Destaques de hoje (3) do Panorama Coisa de Cinema

1. Mostra Glauber Rocha

13h Terra em Transe (1967)

16h10 O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969)

2. Clássico francês

15h10 Eu, Um Negro (Moi, un Noir) , de Jean Rouche (1958)

3. Competitiva Baiana

15h10 Corações Encouraçados (Jamile Coelho e Cintia Maria) e Miúda e o Guarda Chuva (Amadeu Alban)

Competitiva nacional

16h40 Aqui e Agora (Diogo Martins); Ronda (Mauricio Battistuci e Francisco Miguez) e Breve Miragem de Sol (Eryk Rocha)

4. Panorama Brasil

17h40 Quando Elas Cantam (Maria Fanchin, 2018) e Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos (Daniela Broitman, 2019)

5. Panorama Brasil

20h Pacarrete Pacarrete (Allan Deberton)