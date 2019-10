Vencedores do Prêmio Nacional de Fotografia expõem suas obras

As fotografias dos três vencedores do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, Ana Mendes, Daniel Moreira Soares e Eriel Araújo Santos, vão estar em cartaz na Exposição Coletiva no Palacete das Artes, na Graça, ao lado de obras de mais 12 artistas que foram selecionados na 7ª edição do concurso.

O Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, é realizado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, Funceb. Os três fotógrafos brasileiros selecionados foram premiados com o valor de R$ 30.000 em três categorias. Entre os selecionados está o baiano, Eriel Araújo, que venceu na categoria Trabalhos de Inovação e Experimentação, com a obra Imagem-Concreto. A maranhense Ana Mendes, ganhou a categoria Fotografia Documental, com a obra Pseudo Indígenas e o mineiro Daniel Moreira Soares, levou na categoria Ancestralidade e Representação, com Vale das Ocupações.

Entre os 12 selecionados, está a série fotográfica, A Sobrevivência dos Vagalumes, do artista visual Max Fonseca, que retrata jovens do bairro de Cajazeiras 11, bairro onde nasceu e cresceu.

A abertura da Exposição Coletiva acontece nesta terça (8), às 19h na sala Mário Cravo Junior do Palacete das Artes. A exposição fica em cartaz de quarta (9), até o dia 24 de novembro.

Duas visitações guiadas junto aos participantes da exposição e membros do júri, estão programadas para quarta (9) e 23 de novembro, às 15h. Além da visitação, na quarta ainda acontece a roda de conversa Narrativas Polifônicas, também com os premiados e os membros do júri, a partir das 19h.

Serviço

O quê: Exposição Coletiva

Onde: Sala Mário Cravo Junior - Palacete das Artes (Graça)

Quando: Abertura terça, dia 8 de outubro, às 19h

Exposição de 9 de outubro até 24 de novembro (terça a sexta-feira de 13h às 19h)

(sábado e domingo de 14h às 18h)

Entrada Gratuita