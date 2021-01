Vencimentos do IPTU 2021 de Salvador começam na próxima segunda

Na próxima segunda-feira (1) começam a vencer os boletos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e taxa do lixo 2021 em Salvador. Os contribuintes que escolherem pelo pagamento à vista terão desconto de 7% no pagamento da cota única, à vista, até a data do vencimento, entre os dias 1º e 28 de fevereiro, sendo que a maioria da população tem vencimento no dia 5. Caso alguém não tenha recebido o boleto, é possível emitir a segunda a segunda via pelo site da Sefaz, (sefaz.salvador.ba.gov.br).

De acordo com a prefeitura, apesar dos 40% da arrecadação dos municípios ser destinada, obrigatoriamente, para saúde e educação, Salvador tem investido além desses limites nas duas áreas em todos os anos desde 2013 e, em 2020. A gestão afirma ainda que bateu o recorde de investimento em saúde, destinando mais de 22% das receitas para área, o que significou uma suplementação de R$291 milhões, número quase cinco vezes maior que o aplicado em 2012.

“A população precisa se conscientizar que estar em dia com o pagamento de impostos reflete em benefícios para a própria cidade”, afirma a secretária da Fazenda, Giovanna Victer.

Todos os boletos já foram enviados e a população tem até o dia do vencimento para pagar a cota única. Os isentos receberão os boletos nos próximos dias. “Além de fazer muito pelo cidadão e pela cidade, Salvador é um exemplo de justiça social – são mais de 253 mil imóveis com valor venal de até R$107 mil que estão desobrigados a pagar os tributos”, completa a secretária.