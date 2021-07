Venda de bebidas alcóolicas está liberada no feriado

Donos de bares e restaurantes já podem comemorar: a venda de bebidas alcóolicas está liberada na cidade durante o feriado de 2 de julho. Conforme a Prefeitura, a comercialização está permitida desde que Salvador mantenha o índice de ocupação dos leitos de UTI abaixo de 75% durante 5 dias consecutivos, como determina o decreto estadual.

Hoje, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), divulgado na noite desta quinta-feira (1°), Salvador tem 68% dos leitos de UTI adultos ocupados.

No entanto, apesar da liberação para esses estabelecimentos devido ao feriado, as praias da cidade estão fechadas nesta sexta e permanecerão durante todo o fim de semana. O toque de recolher, de acordo com decreto estadual, passa a ser de 22h às 5h, até o dia 8 de julho.