Venda de Douglas vai render cerca de R$ 1,3 milhão para o Bahia

O volante Douglas viajou nesta quinta-feira (27) para a Grécia, onde deverá assinar contrato com o PAOK após passar pelos exames médicos. O empresário do jogador, Eduardo Cornacini, divulgou nas redes sociais uma foto de Douglas no aeroporto embarcando para a Europa.

O Bahia confirmou a negociação por meio de nota e deverá receber 10% do valor por ter sido o clube vitrine. No time tricolor desde janeiro, Douglas se tornou titular e se despede após disputar 30 jogos.



"O Esporte Clube Bahia comunica que o volante Douglas Augusto recebeu proposta de uma equipe estrangeira e, conforme previsto em seu contrato de empréstimo, foi liberado para viajar e realizar exames médicos", informou o tricolor.



O volante tinha contrato com o Corinthians até o fim de 2022. O clube paulista não confirmou a negociação e não entrou em detalhes sobre valores. O Corinthians comprou 100% dos direitos econômicos do atleta junto ao Fluminense por R$ 6,6 milhões em julho do ano passado e deve vendê-lo por 3 milhões de euros (R$ 13 milhões). Como terá de repassar 10% ao Bahia, o clube alvinegro ficará com R$ 11,7 milhões. A fatia que cabe ao Esquadrão é de R$ 1,3 milhão.

Douglas chegou ao Corinthians em 2018 depois de se destacar pelo Fluminense e também ter tido passagem pelo seleção brasileira sub-20. Ele foi contratado com a responsabilidade de substituir Maycon, negociado na época para Shakhtar Donetsk. No entanto, não conseguiu se adaptar ao time alvinegro e por isso foi repassado ao Bahia neste ano. No tricolor, o volante disputou 30 partidas e foi campeão baiano.