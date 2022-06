Venda de ingressos para show de Chico Buarque em Salvador tem nova data; confira

Chico Buarque está de volta - com nova música e uma série de shows em 11 cidades (já confirmadas) entre 2022 e 2023. Que tal um Samba? é o nome do single, que foi lançado na última sexta (17) nas plataformas digitais, e é o nome da turnê que terá início no dia 6 de setembro, em João Pessoa. Salvador é uma das cidades escolhidas.

Depois de João Pessoa (6 e 7/9), Chico Buarque faz shows em Natal (9 e 10/9), Curitiba (23/24), Belo Horizonte (5, 6, 7 e 8/10), Fortaleza (22 e 23/10), Porto Alegre (3 e 4/11), Salvador (11, 12 e 13/11) e Brasília (29 e 30/11) e Recife (9, 10, 11/12) ainda neste ano. Em janeiro, a turnê chega ao Rio de Janeiro e, em março, os shows serão em São Paulo.

As vendas para os shows em Salvador, que acontecem na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, foram adiadas por conta do ponto facultativo deixado pelo feriado de São João, na próxima sexta (24), que fecha muitos pontos de venda física.

Com isso, as vendas começam no próximo sábado (25). A pré-venda exclusiva para Clientes Icatu será feita nos dias 23 e 24 de junho (quinta e sexta-feira). No show, Chico terá como convidada a cantora Mônica Salmaso, que fará números solo e em dueto em todas as apresentações da turnê.

Os ingressos custam R$240 a inteira na plateia e R$480 a inteira no camarote. As compras serão disponibilizadas no site e nas lojas Pida do Salvador Shopping e Shopping Piedade.