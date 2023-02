Vendedor e comprador de carros roubados são presos no Sul da Bahia

Dois automóveis clonados foram apreendidos por policiais rodoviários federais, nesta segunda-feira (13), durante ações de combate às fraudes veiculares em Itabuna, no Sul da Bahia. Dois homens que fizeram a compra e venda dos veículos roubados foram presos.

Tudo começou, quando uma equipe da PRF fazia fiscalizações na altura do quilômetro 508 da BR 101 e deu ordem de parada ao HB20, de cor branca, emplacado em Patos de Minas (MG). Durante a fiscalização no carro, os policiais desconfiaram de alguns sinais de identificação e aprofundaram a verificação. Após algumas consultas a equipe constatou que o veículo tratava-se de um clone e que havia uma ‘queixa’ de roubo para o veículo original, registrada em dezembro/2022, na capital baiana.

O condutor também entregou aos policiais um CRLV com indícios de falsificação. Ele afirmou para a equipe da PRF que negociou o carro mediante a troca em um Voyage de sua propriedade. Disse ainda que assumiu o compromisso de pagar a diferença do valor da negociação em dinheiro.

Configurado o crime de receptação de veículo roubado (art. 180 do CP) e de uso documento falso (art. 304 do CP), o motorista foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante.

Em continuidade às investigações, os policiais conseguiram localizar o vendedor do HB20. Ele chegou na Delegacia a bordo de um Voyage, de cor branca, emplacado em Terra Nova (BA).

Para surpresa dos policiais, o Voyage também estava com as placas clonadas, modalidade utilizada para tentar encobertar a origem criminosa, já que o veículo original possuía uma ocorrência de roubo, registrada em outubro/2022 na cidade de Itabuna.

Os policiais também descobriram que o Voyage é o mesmo que foi tomado de assalto de um taxista, morto a tiros em 06/10/2022, na cidade de Itabuna. O motorista, um homem de 40 anos, confirmou que recebeu o carro na negociação feita mediante a troca com o HB20. Ele também foi preso por receptação e apresentado à autoridade policial pelo crime de receptação.