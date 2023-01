Vendedor viraliza ao deixar meninos em situação de rua assistindo desenho em loja

Um vídeo viralizou nas redes sociais há alguns dias. Um vendedor de uma loja de eletrônicos foi filmado colocando desenho em uma televisão para crianças em situação de rua.

Apesar do vídeo ter viralizado, na publicação feita por um homem da Índia, não exibe a data correta da gravação. Nas imagens é possível observar o vendedor saindo do estabelecimento e com o controle remoto em mãos, deixou um desenho animado passando na grande televisão.

Muitos seguidores ficaram admirados com o gesto de bondade do vendedor. A atitude do rapaz foi elogiada pelos internautas, que comentaram sobre o assunto. "Ainda há bondade entre os homens", disse uma moça. "As crianças descobrindo desenho animado... muito tocante", comentou outra seguidora.