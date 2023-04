Vendedora ambulante denuncia PMs por agressão na Micareta de Feira

Uma vendedora ambulante foi agredida por policiais militares da Micareta de Feira de Santana, na madrugada do último domingo (23). O caso aconteceu durante a passagem do cantor Oh Polemico. Toda ação foi registrada pela câmera do celular de um folião.

Nas imagens, a mulher aparece dançando, quando um grupo de policiais militares se aproximam dela e um deles desfere um golpe de cassetete nas costas dela, aparentemente para retirá-la da frente deles.

A vendedora questiona o policial, que parece se irritar. Em seguida, ele desfere mais golpes contra ela. Os outros agentes agem como se nada estivesse acontecendo. Segundo o portal de Feira de Santana, Acorda Cidade, a vítima se chama Natália Caroline Oliveira da Silva, 33 anos.

Ela contou que no momento das agressões, estava se divertindo e foi surpreendida. “Eu não estava em bolo, não estava em briga, não tinha agredido ninguém, estava apenas dançando, foi quando tomei a primeira cacetada, quando virei e abri os braços, questionando, tomei outra e perguntei: ‘estão loucos?’ Foi aí que levei mais outra cacetada”, relatou ao Acorda Cidade.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil (PM-Ba), para saber se os PMs já foram identificados e aguarda resposta. A Polícia Militar (PM-Ba) também foi procurada. O CORREIO aguarda retorno.