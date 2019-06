Venezuela bate Bolívia por 3x1 e vai às quartas da Copa América

A Venezuela está nas quartas de final da Copa América. Neste sábado (22), a equipe aproveitou a atuação apagada da Bolívia para aplicar 3x1, no Mineirão. Com o resultado, ficou na segunda colocação do Grupo A - o mesmo do Brasil - e avançou para a próxima fase.

Darwin Machís liderou o triunfo dos venezuelanos. Ele abriu o placar ainda no primeiro minuto de partida, quando recebeu um cruzamento na grande área. Aos nove do segundo tempo, o jogador ampliou, chutando colocado no canto superior de Lampe. Justiniano descontou para a Bolívia, aos 36, mas, aos 41, Josef Martínez fez o terceiro da Vinotinto e selou a conquista.

A partida marcou o menor número de público pagante da Copa América: foram apenas 4.640. Ao todo, apareceram 11.746 torcedores, gerando um total de 7.106 pessoas com gratuidade. A renda foi de R$ 631.605.

Agora, a Venezuela espera a definição do Grupo B para conhecer o próximo adversário - a seleção disputará com o segundo colocado. Estão no páreo Paraguai, Argentina e Catar. O jogo será na próxima sexta-feira (28), às 16h, no Maracanã. A Bolívia, por outro lado, não conseguiu marcar pontos e termina a participação na Copa América.