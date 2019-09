Venezuela e Porto Rico avançam no Mundial de Basquete

O Mundial de Basquete Masculino, que está sendo realizado na China, teve, nesta quarta-feira (4), a terceira e última rodada da fase de classificação dos Grupos A, B, C e D. Nestas chaves, seis países já tinham assegurado de forma antecipada a sua vaga na segunda fase. Desta vez, Venezuela e Porto Rico venceram China e Tunísia, respectivamente, e avançaram.

No jogo mais esperado do dia, por ser do anfitrião do Mundial, a seleção da China decepcionou os seus torcedores ao ser derrotada pela Venezuela por 72 a 59, em Pequim, pelo Grupo A. Quatro jogadores conseguiram marcar mais de 10 pontos - Heissler Guillent foi o cestinha com 15, seguido por Dwight Lewis (13), Gregory Vargas (12) e Nestor Colmenares (11).

Com duas vitórias e uma derrota, os venezuelanos passaram pela primeira vez à segunda fase de um Mundial na história. A liderança da chave ficou com a Polônia, que chegou ao terceiro triunfo ao bater a seleção de Costa do Marfim por 80 a 63.

No Grupo C, em Guangzhou, a classificação de Porto Rico veio com a vitória apertada sobre a Tunísia por 67 a 64. Renaldo Balkman liderou os porto-riquenhos em quadra com 14 pontos e nove rebotes, além de quatro tocos. Uma das favoritas ao título, a seleção da Espanha ficou com a primeira colocação ao derrotar o Irã por 73 a 65.

Além de espanhóis e poloneses, Argentina e Sérvia seguem invictos no Mundial. Pelo Grupo B, em Wuhan, os sul-americanos fecharam na ponta com a vitória sobre a Rússia, outra classificada, por 69 a 61. No outro jogo da chave, a Nigéria bateu com facilidade a Coreia do Sul por 108 a 66.

Por fim, no Grupo D, os sérvios mostraram força para derrotar a Itália por 92 a 77, em Foshan. Bogdan Bogdanovic, que tinha médias de 20,5 pontos antes do jogo desta quarta-feira, brilhou ao comandar o seu time com 31 pontos. No lado italiano, Danilo Gallinari se destacou com 26 pontos e oito rebotes. Na outra partida da chave, Angola ganhou de Filipinas por 84 a 81.

Para a segunda fase, as seleções levam os resultados da primeira O Grupo I é formado por Polônia, Argentina, Rússia e Venezuela, sendo que os dois primeiros já ficam na primeira colocação com três vitórias. A mesma situação acontece com a Espanha e a Sérvia no Grupo J, que saem na frente de Porto Rico e Itália.