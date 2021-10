Venezuela x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (7) em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com oito vitórias após oito partidas, o Brasil tenta manter os 100% de aproveitamento e não terá seu principal craque, Neymar, suspenso. O adversário é o lanterna, com quatro pontos, e já disputou nove rodadas. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

O jogo entre Venezuela e Brasil terá transmissão da TV Globo e do SporTV. Depois da partida, você confere as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no Estádio Olímipico da UCV, em Caracas, a partir das 20h30 (de Brasília)..

Prováveis escalações

Venezuela: Fariñez; González, Chancellor, Ferraresi e Oscar González; Moreno, José Martínez e Otero; Aristeguieta, Soteldo e Hurtado. Técnico: Leonardo González

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Gerson, Éverton Ribeiro e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus. Técnico: Tite

Arbitragem

O trio de arbitragem é peruano. Kevin Ortega apita o jogo e terá como auxiliares Michael Orue e Jesús Sánchez. O árbitro de vídeo (VAR) é o paraguaio Eber Aquino.