Verão 90: Mudança de cenário faz atriz regravar mais de 30 cenas

Uma mudança inesperada em um dos cenários principais da nova novela da sete, Verão 90, causou uma série de transtornos para vários dos atores da trama. Entre eles, a mais prejudicada foi a atriz Totia Meirelles, que de acordo com a colunista Patrícia Kogut precisou regravar mais de 30 cenas.

A mudança foi realizada na casa da milionária Mercedes, personagem de Totia. Junto a ela, todos os atores do núcleo precisaram refazer suas encenações.

Próximos capítulos

O folhetim de Izabel de Oliveira e Paula Amaral se prepara para sua primeira passagem de tempo, na qual Vanessa (Camila Queiroz) surgirá com visual diferente e cabelos curtos. A mudança nos cabelos fazem parte de uma grande reviravolta em sua vida, em sua volta triunfal Vanessa reaparece cheia da grana, depois que se casar com um importante mafioso, que será interpretado por Tarcísio Filho, que volta à Globo.

Mercedes oferecerá uma bolada para que Vanessa suma do mapa. A empresária ordenará que Vanessa confirme no julgamento de João (Rafael Vitti) que ele matou Nicole (Barbara França). Mesmo sentindo ódio de Jerônimo (Jesuita Barbosa), a vilã aceitará o dinheiro, mentirá no tribunal e fugirá do Brasil.