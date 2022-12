Verão chega na Bahia com turismo forte e temperaturas altas

A temporada de 'o calor está demais' estreia nesta quarta-feira (21) na Bahia. Com chegada marcada entre 5h e 6h, o Verão promete trazer ao litoral baiano altas temperaturas que podem chegar até 35°C. e ondas de turistas que, nesse clima favorável, devem aproveitar as praias e as atividades ao ar livre em Salvador e outras cidades praianas do estado.

De olho no tempo firme, a recepcionista Marcione de Souza, 30 anos, aproveitou ontem para correr na orla com a filha Maria de Souza Santana, 11. A garota mora na cidade de Iúna e está passando as férias com a mãe. Por isso, a parada no Farol da Barra foi obrigatória no Itinerário.

“Gostei muito de Salvador, já morei aqui, mas estou revisitando. É uma cidade muito bonita e cheia de atrativos para turistas”, descreveu Maria. “Ela saiu daqui pequena e não tinha o conhecimento da importância do centro histórico e do Farol para a gente, então eu fico muito orgulhosa de ver os olhinhos dela brilhando ao ver as coisas lindas daqui”, afirmou Marcione.

Maria e Marcione aproveitam o tempo firme para correr e visitar pontos turísticos de Salvador (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO)

No ponto turístico mais badalado da cidade, elas e outros turistas já pareciam sentir a chegada da estação mais quente do ano. O calor, no entanto, era o que menos importava diante da beleza da paisagem. Além do céu limpo, que garantiu vista perfeita do pôr do sol no gramado do Farol, já era possível encontrar cantores independentes se apresentando, um número maior de ambulantes e mais opções de pessoas vendendo comida.

Essas opções atraíram o casal Hortência Alves e Matias Garcia, ambos com 30 anos, para Salvador. Os dois vivem na Argentina, mas apenas ele é natural de lá, ela é de Sergipe e já morou na capital baiana. Por isso, escolheu especialmente a época do Verão para trazer o companheiro, pela primeira vez, à cidade.

"Está calor, mas a brisa do mar é maravilhosa. É um calor diferente, um calor humano. Muito melhor que o calor da temperatura, por isso, compensa estar aqui agora", contou Hortência, sentada na grama e admirando o mar iluminado pelo sol poente. “Eu estou gostando muito”, resumiu Matias.





Hortência volta a visitar Salvador após 10 anos vivendo na Argentina e, desta vez, trouxe o marido argentino (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO)

Não à toa, Salvador é o quarto destino turístico mais buscado no Brasil por quem pretende viajar no Réveillon. A informação consta em pesquisa realizada pelo Kayak - serviço de busca de voos e roteiros turísticos -, que levantou os locais mais procurados no site entre os dias 16 de setembro e 16 de novembro deste ano, para viagens de 1º de dezembro a 5 de janeiro.

Dado que, segundo o estudante de medicina alagoano, José Fierre, 27, já foi testado e aprovado por ele tantas vezes que desta vez preferiu adiantar a viagem de Ano Novo para passar mais tempo na cidade. E veio sozinho mesmo. “Já vim muitas vezes porque aqui é maravilhoso. Contemplar o pôr do sol, ainda mais com música ao vivo, não tem coisa que pague”, afirmou ele, que pretende celebrar a passagem de ano no Festival Virada Salvador.

Para a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), cerca de 377 mil turistas virão à cidade no Réveillon. A maioria é do interior da Bahia e de outros estados do país. A pasta estima, ainda, que entre 30 de dezembro e 2 de janeiro, a virada do ano irá movimentar R$ 326 milhões. Diante deste cenário, o estudo da Kayak mostra um crescimento de 261% nas buscas pela cidade, quando se compara o mesmo período de 2022 e o de 2019, antes da pandemia.

Durante o evento Salvador Experience 2022, que discute estratégias para o turismo da Bahia, empresários e agentes de viagem disseram que a meta para janeiro e fevereiro é alcançar 70% de ocupação, mesmo percentual de antes do coronavírus. Na primeira semana de dezembro ela ficou em 60%.

Se depender da previsão do tempo para a capital, a meta deve se cumprir. Cláudia Valéria, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica que as temperaturas devem ficar entre 28° e 30°C, podendo variar 1,5°C para cima.

A previsão do Climatempo para hoje é de sol com algumas nuvens e sem chuva. Na quinta (22), o sol se mantém, mas as nuvens aumentam e há chance de pancadas leves de chuva à tarde e à noite. Já na sexta (23), o sol também aparece entre nuvens e com chances de pancadas leves de chuva a qualquer hora do dia.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo