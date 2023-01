Verão pede todas as cores

Salvador está fervendo! E não estamos só falando do calor , mas também das festas de verão, cortejos populares e ensaios pré-carnaval. Em cada canto da cidade há um evento diferente, de segunda a segunda. A volta da Lavagem do Bonfim abriu o calendário 2023 das celebrações nas ruas. E é só o começo, tem muita coisa ainda pra acontecer até o Carnaval!Aproveitando esse clima festivo criamos três produções para quem quer arrasar nas festinhas com bossa e sem passar calor. A dica fundamental é usar muita cor, abusar dos conjuntos estampados, acessórios poderosos e não abrir mão do conforto. O maximalismo tropical está em alta e a estação pede muita vibração.

Toque oriental

O chapéu vietnamita é uma opção estilosa para substituir os tradicionais de palha e casou bem com o combo de calça e top. Colares coloridos para arrematar.

Fresh

Azul e branco é a combinação perfeita para acompanhar a festa de Iemanjá. Escolhemos quimono e short bem confortáveis. As argolas trazem mais cor.

Sem erro

O saião estampado é aquela peça certeira que se torna a peça principal do visú, por isso escolhemos um body branco e apostamos nos maxi colares.



Fotos: Caio Diniz (@caiodiniz1)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Letícia Gaspari (@letspg) da 40 Graus Bahia (@40grausbahia)

Conjunto de quimono short e chapéu estão disponíveis na Hoponopono (@hoponopono071), demais peças são da Abx Contempo (@abxcontempo)